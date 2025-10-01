Ședință la Guvern pe tema proiectelor din programul SAFE. România va primi împrumuturi de 16 miliarde de euro pentru apărare

Premierul Ilie Bolojan a coordonat, miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susţine pentru a fi incluse la finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, responsabilii guvernamentali au analizat portofoliul de proiecte avut în vedere de statul român şi din perspectiva localizării în România a cât mai multor proiecte de investiţii.

O astfel de decizie va avea impact asupra dezvoltării industriei naţionale de apărare, creşterii capacităţii de producţie şi participării la lanţurile valorice ale industriei de apărare europene, precizează sursa citată.

De asemenea, prim-ministrul Bolojan, miniştrii şi experţii din ministere au discutat despre cadrul legislativ existent şi despre eventualele ajustări necesare pentru a sprijini implementarea proiectelor de investiţii care vor fi susţinute prin Programul SAFE.

„Aceste aspecte vor fi urmărite la nivelul ministerelor, astfel încât, la momentul aprobării de către Comisia Europeană a listei proiectelor depuse de România, cadrul normativ să fie pregătit să faciliteze implementarea acestora”, conform comunicatului.

Întâlnirea de lucru a fost organizată de premierul Bolojan în contextul în care România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.

Participarea la Programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară şi de infrastructură.

Programul SAFE, soluția UE pentru reînarmarea Europei

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi, pentru care 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au participat, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, viceprim-ministrul Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării Naţionale, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, consilierul prezidenţial Radu Burnete, precum şi experţi din ministere.

