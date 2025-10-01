Ședință la Guvern pe tema proiectelor din programul SAFE. România va primi împrumuturi de 16 miliarde de euro pentru apărare

01-10-2025 | 15:50
Sedinta a Guvernului Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a coordonat, miercuri, la Palatul Victoria, o nouă întâlnire de lucru pe tema proiectelor pe care România le va susţine pentru a fi incluse la finanţare prin instrumentul financiar SAFE (Security Action for Europe).

Adrian Popovici

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, responsabilii guvernamentali au analizat portofoliul de proiecte avut în vedere de statul român şi din perspectiva localizării în România a cât mai multor proiecte de investiţii.

O astfel de decizie va avea impact asupra dezvoltării industriei naţionale de apărare, creşterii capacităţii de producţie şi participării la lanţurile valorice ale industriei de apărare europene, precizează sursa citată.

De asemenea, prim-ministrul Bolojan, miniştrii şi experţii din ministere au discutat despre cadrul legislativ existent şi despre eventualele ajustări necesare pentru a sprijini implementarea proiectelor de investiţii care vor fi susţinute prin Programul SAFE.

„Aceste aspecte vor fi urmărite la nivelul ministerelor, astfel încât, la momentul aprobării de către Comisia Europeană a listei proiectelor depuse de România, cadrul normativ să fie pregătit să faciliteze implementarea acestora”, conform comunicatului.

Întâlnirea de lucru a fost organizată de premierul Bolojan în contextul în care România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunţate de Comisia Europeană pentru statele membre. Este a doua alocare ca ordin de mărime stabilită de Comisie.

Participarea la Programul SAFE are trei componente: apărare, bugetară şi de infrastructură.

Programul SAFE, soluția UE pentru reînarmarea Europei

Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi, pentru care 19 state membre, inclusiv România, au exprimat interesul.

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria au participat, împreună cu prim-ministrul Ilie Bolojan, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, viceprim-ministrul Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării Naţionale, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, consilierul prezidenţial Radu Burnete, precum şi experţi din ministere.

Sursa: Agerpres

01-10-2025 15:50

Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană
Stiri Diverse
Reuters: România va produce drone împreună cu Ucraina. Vor trece 7 ani pentru a-și întări apărarea antiaeriană

România ar putea produce drone împreună cu Ucraina, prin fondurile SAFE la care are acces, dar va dura 7 ani până va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, performant, potrivit Reuters.

 

Programul SAFE s-ar putea „extinde” către statele NATO din vestul Europei. CE va începe negocierile cu UK și Canada
Stiri externe
Programul SAFE s-ar putea „extinde” către statele NATO din vestul Europei. CE va începe negocierile cu UK și Canada

Programul SAFE ar putea fi extins pentru a include Marea Britanie și Canada, nu doar țările UE. Propunerea a fost făcută de președinția daneză a Uniunii Europene.

Pro Infrastructură: Calea ferată poate fi refăcută cu banii luați de la UE pentru Apărare. „Tehnica militară merge cu trenul”
Stiri Economice
Pro Infrastructură: Calea ferată poate fi refăcută cu banii luați de la UE pentru Apărare. „Tehnica militară merge cu trenul”

Asociația Pro Infrastructură salută, joi, succesul României în cadrul programului SAFE, unde primește a doua cea mai mare alocare financiară, dar atrage atenția că „tehnica militară merge cu trenul” și cere includerea infrastructurii feroviare.  

Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte
Stiri actuale
Intoxicație misterioasă în Vaslui. Un copil a murit, mama și surorile sunt în spital. Alertă națională: Alimente suspecte

Un copil a murit în Vaslui, iar mama și surorile lui sunt în spital, intoxicați. Nu se știe ce i-a putut răpune atât de agresiv.

„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă
Stiri externe
„Shutdown” în SUA. ”Guvernul se „închide”. Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață într-un blocaj bugetar și a suspendat o mare parte din activitățile sale, iar situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă la nivel federal.

Ședință de Guvern pe tema rectificării bugetare, de la ora 16:00. Coaliția încă nu a ajuns la o formă finală
Stiri Politice
Ședință de Guvern pe tema rectificării bugetare, de la ora 16:00. Coaliția încă nu a ajuns la o formă finală

Coaliția s-a reunit într-o ședință de la ora 14:00 pentru a decide ultima varianta a rectificării de bugetare. De la ora 16:00, este programată și o ședința extraordinară de Guvern la Palatul Victoria.

