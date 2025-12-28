Marine Le Pen mizează pe Jordan Bardella în cursa prezidențială: „Poate câştiga în locul meu. Viitorul Franței este asigurat”

Stiri externe
28-12-2025 | 16:54
marine le pen
Shutterstock

Marine Le Pen afirmă că Jordan Bardella „poate câștiga în locul ei” alegerile prezidențiale. În ciuda problemelor judiciare, nu intenționează să renunțe, crezând că un președinte din Rassemblement National va asigura viitorul Franței.

autor
Mihaela Ivăncică

”Jordan Bardella paote câştiga în locul meu”, a declarat tripla candidată a RN în alegerile prezidenţiale publicaţiei La Tribune Dimanche, relatează AFP.

Bardella, în vârstă de 30 de ani, ”este ţinta unei campanii de denigrare absolut fără precedent. Am de două milioane de ori mai multă încredere în tinereţea lui Jordan, care este un activist politic de (la vârsta de) 15 ani şi care trăieşte tot ceea ce acest angajament poate oferi mai puţin confortabil, decât am avut încredere în tinereţes lui Emmanuel Macron”, a declarat şefa deputaţilor RN.

Răspuns criticilor privind lipsa de experiență

Ea vrea să contracareze astfel critici cu privire la o lipsă de experienţă a tânărului preşedinte RN.

”Nu cred că voi putea părăsi lupta, dar lupta poate avea o mie de feţe. Există altcineva, ideile îl vor urma, viitorul Franţei este asigurat”, a declarat Marine Le Pen.

Citește și
Parlament Franța
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen

Ea urmează să fie judecată în apel - de la 13 ianuarie şi până la 12 februarie - în dosarul asistenţilor parlamentari europeni ai FN.

În prima instanţă, Tribunalul Corecţional de la Paris a condamnat-o la patru ani de închisoare - doi cu executare -, la plata unei amenzi în sumă de 100.000 de euro şi la cinci ani de ineligibilitate - cu executare imediată -, care-i ipotechează serios şansele de a candida din nou la fotoliul de la Palatul Elysée.

”A fost o vreme în care puteai să iei un glonţ. Azi, iei un glonţ judiciar. Asta înseamnă moartea ta, în realitate”, a comentat ea.

Cu privire la situaţia sa politică, Le Pen consideră că ”generalul de Gaulle este trădat. Gaura, ruptura între francezi şi preşedinte îl obligau să se întoarcă la urne, aşa cum prevede Constituţia”.

Însă ”Macron nu vrea nimic, nu este o fiinţă raţională”, iar ”dezordinea actuală vine din refuzul său de a dizolva” Parlamentul.

Guvernare prin „șantaj politic”

”Legea specială (adopată în lipsa unui buget de stat pe 2026) este o momeală, blocajul este total, iar Guvernul se află într-o situaţie nebună, care constă în a depinde de un partid, Partidul Socialist (PS, centru-stânga), care a obţinut 1,5% (dintre voturile exprimate) în ultimele alegeri prezidenţăiale” şi care ”guvernază prin şantaj”, consideră ea.

”Trebuie să ne întoarcem la vot de urgenţă. Este chiar o urgenţă absolută. Iar dacă va exista o dizolvare (a Parlamentului), voi fi obligată să mă duc direct în faţa (membrilor) Consiliului Constituţional, pentru că el este singurul judecător al validităţii unei candidaturi într-o situaţie de urgenţă”, a declarat ea.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, alegeri, marine le pen,

Dată publicare: 28-12-2025 16:54

Articol recomandat de sport.ro
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Citește și...
Extrema dreaptă din Franța vrea să redeschidă bordelurile. „Prostituatele ar fi împărătese în regatul lor”
Stiri externe
Extrema dreaptă din Franța vrea să redeschidă bordelurile. „Prostituatele ar fi împărătese în regatul lor”

Partidul condus de Marine Le Pen dorește ca Franța să redeschidă bordelurile gestionate direct de prostituate.

Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen
Stiri externe
Pentru prima dată în istorie, parlamentul francez adoptă un text propus de extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen

Adunarea Naţională a Franţei a adoptat, joi, pentru prima dată, un text propus de partidul de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), condus de Marine Le Pen.

Marine Le Pen ameninţă că va răsturna guvernul Franţei, după ce premierul a propus eliminarea a două sărbători legale
Stiri externe
Marine Le Pen ameninţă că va răsturna guvernul Franţei, după ce premierul a propus eliminarea a două sărbători legale

Şefa extremei drepte din Franţa, Marine Le Pen, a promis, marţi, că va răsturna guvernul, dacă premierul nu renunţă la bugetul redus agresiv, care propune inclusiv eliminarea a două sărbători legale importante, relatează POLITICO.

Lovitură de la CEDO pentru Marine Le Pen. Curtea nu i-a ridicat interdicția de a participa la viitoarele alegeri
Stiri externe
Lovitură de la CEDO pentru Marine Le Pen. Curtea nu i-a ridicat interdicția de a participa la viitoarele alegeri

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins miercuri cererea de suspendare formulată de Marine Le Pen împotriva deciziei care îi bloca participarea la următoarele alegeri.

Partidul lui Le Pen, acuzat de noi nereguli financiare legate de Parlamentul European. Cum au justificat membrii situația
Stiri externe
Partidul lui Le Pen, acuzat de noi nereguli financiare legate de Parlamentul European. Cum au justificat membrii situația

Partidul lui Marine Le Pen și aliații săi sunt suspectați de nereguli financiare, potrivit unui raport al instituţiei de la Bruxelles dezvăluit joi de Le Monde împreună cu alte publicaţii germane şi austriece.  

Recomandări
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat, duminică, 28 decembrie, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Bucureștiului. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Decembrie 2025

02:31:48

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28