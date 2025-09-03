PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât Ilie Bolojan: 25%. Cum explică Sorin Grindeanu

PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât premierul Ilie Bolojan, dar insistă asupra faptului că nu sunt ”concedieri”, ci ”reformă”.

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, spune că din administrația locală ar trebui să plece 25% din posturile ocupate în prezent, în timp ce Bolojan a vorbit de doar 10%.

Social-democratul a precizat, însă, miercuri, într-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Parlamentului, că în prezent există o problemă importantă atunci când vine vorba de reforma în administrația publică, și anume nu există date concrete despre numărul real al angajaților.

”În principiu 25% din baza de acuma, pentru că e un proces pe care îl vedeți, că în acest moment, din datele furnizate nu e foarte clar. Marți am avut ... pot să vă spun așa. Marți am avut prezentat la Guvern un număr total de posturi, cam 170.000 de posturi. Vineri erau 180.000 de posturi, duminică la coaliție era 184.000 de posturi, iar la Cotroceni erau 190.000 de posturi. V-am mai spus că nu e vina nimănui, ci în funcție de cum vin raportările prin prefecturi și actualizările transmise către prefecturi, care la rândul lor trimit către ministerul Dezvoltării.

Doar că ăsta este un argument în favoarea ceea ce am susținut noi, să avem o bază de date clară pe care să o știm cu toții, să lucrăm cu toții asupra aceleiași baze de date, să avem criterii transparente și clare pentru fiecare unitate administrativă în parte, să nu difere de la o localitate la alta, să încercăm să facem reformă administrativă și nu concedieri în masă.”, a spus Grindeanu.

Întrebat de ce este o diferență între cei 10% înaintați de Bolojan și 25% ai PSD, Grindeanu a precizat că nu a existat o înțelegere propriu-zisă cu premierul pe această temă.

”Noi ne-am înțeles să facem, să existe o comisie de lucru formată din reprezentanți de la fiecare partid care să vină cu un proiect în două săptămâni, până în 19-20 septembrie.”, a spus Grindeanu.

Reporter: PSD va fi de acord cu acest 10% aplicat pentru posturile efectiv ocupate, așa cum își dorește premierul?

Sorin Grindeanu: ”V-am trimis propunerea pe care am lăsat-o președintelui și pe care am transmis-o și celorlalți lideri de partide. Noi am spus că trebuie să avem niște principii la bază și chiar am propus un procent mai mare, un procent de 25%, dar care să fie pe criterii foarte clare, care să țină cont de o reformă în administrație și nu de concedieri colective. Concedierile colective nu înseamnă reformă, asta înseamnă cu totul altceva”.

De asemenea, întrebat care va fi impactul bugetar dacă s-ar aplica o reducere a numărului de posturi cu 25%, liderul PSD a spus că nu are un calcul exact, dar estimează că ar ajunge până la 3,5 miliarde de lei.

Sorin Grindeanu: ”Ăsta e rolul comisiei acum, să facă toate aceste lucruri. Dar impactul, dacă e să extrapolăm ceea ce s-a calculat ieri la Cotroceni, dacă pentru 10% vorbim de 1,4 miliarde, 2,8-3,5 miliarde.”

Bolojan apără procentul de 40% tăiere din numărul maxim de locuri în administrația publică: 25% ar fi fost fake

10% din posturile din administrația locală ar trebui tăiate, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Asta înseamnă 13.000 de angajați concediați din primării și consilii județene.

Cu tot cu posturile vacante, reducerea ajunge la 40%, iar jumătate dintre primării vor fi obligate să facă restructurări.

O reducere cu 25%, așa cum s-a propus inițial, ar fi fost falsă, a mai spus premierul. Bolojan a confirmat că în discuțiile din coaliție a pus problema demisiei dacă nu se face reforma administrației.

O reducere cu un sfert a personalul din administrația publică locală n-ar fi avut efect, așa cum a fost propusă inițial, pentru că s-ar fi aplicat posturilor permise de lege, nu celor ocupate în mod real, a spus premierul Ilie Bolojan.

