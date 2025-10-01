Ilie Bolojan, discuţii cu membrii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc: ”Măsuri pentru limitarea răspândirea virusului”

01-10-2025 | 12:48
Ilie Bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România.

Cristian Matei

Întâlnirea a avut loc pentru stabilirea unor măsuri necesare pentru combaterea pestei porcine africane.

Reprezentanții asociației au semnalat provocările cu care se confruntă fermierii, în special pierderile cauzate de răspândirea pestei porcine africane, în pofida investițiilor în biosecuritate. Au fost discutate măsuri menite să limiteze răspândirea virusului și efectele acestuia, printre care:

• Evidența clară și actualizată a animalelor, în gospodării și în ferme, conform legislației în vigoare;
• Monitorizarea și gestionarea populației de mistreți în zonele forestiere;
• Combaterea comerțului neautorizat și nefiscalizat cu carne de porc;
• Accelerarea și asigurarea plății compensărilor în zonele afectate de focare.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei acțiuni mai ferme din partea statului și a responsabilizării instituțiilor implicate, pentru respectarea legislației și identificarea celor mai eficiente soluții împotriva răspândirii pestei porcine africane.

Guvernul României susține dezvoltarea sectorului suin în condiții sigure din punct de vedere sanitar și pentru fermieri, în vederea menținerii unui echilibru între producția internă și importuri, contribuind astfel la reducerea deficitului de balanță comercială.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan au participat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, și președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.
 

Dată publicare: 01-10-2025 12:26

Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
Fraudarea alegerilor prezidențialelor din 2024 a costat 20 milioane de euro, estimează Nicușor Dan, potrivit căruia în spatele lui Călin Georgescu au stat ”oameni din corupția românească a anilor 90-2000”.

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană poate fi făcută ”cu tot cu Transnistria”, el precizând că, dacă alegerile erau câştigate de forţele pro-ruse, întreg procesul de aderare ar fi fost oprit.  

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat într-un interviu pentru Reuters că România a aprobat o prezenţă sporită a trupelor SUA pe teritoriul său pentru a sprijini operaţiunile de realimentare din Orientul Mijlociu.  

 

Deputatul Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susține că la spitalul Sfânta Maria din Iași au murit nu șapte, ci zece copii, deoarece acolo a mai fost un focar de infecție în luna iunie a acestui an.  

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

