Ilie Bolojan, discuţii cu membrii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc: ”Măsuri pentru limitarea răspândirea virusului”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România.

Întâlnirea a avut loc pentru stabilirea unor măsuri necesare pentru combaterea pestei porcine africane.

Reprezentanții asociației au semnalat provocările cu care se confruntă fermierii, în special pierderile cauzate de răspândirea pestei porcine africane, în pofida investițiilor în biosecuritate. Au fost discutate măsuri menite să limiteze răspândirea virusului și efectele acestuia, printre care:

• Evidența clară și actualizată a animalelor, în gospodării și în ferme, conform legislației în vigoare;

• Monitorizarea și gestionarea populației de mistreți în zonele forestiere;

• Combaterea comerțului neautorizat și nefiscalizat cu carne de porc;

• Accelerarea și asigurarea plății compensărilor în zonele afectate de focare.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei acțiuni mai ferme din partea statului și a responsabilizării instituțiilor implicate, pentru respectarea legislației și identificarea celor mai eficiente soluții împotriva răspândirii pestei porcine africane.

Guvernul României susține dezvoltarea sectorului suin în condiții sigure din punct de vedere sanitar și pentru fermieri, în vederea menținerii unui echilibru între producția internă și importuri, contribuind astfel la reducerea deficitului de balanță comercială.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan au participat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, și președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.



