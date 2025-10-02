Fostul min. al Energiei: „Energia din cărbune e mai scumpă decât orice altă sursă”. Minele vor fi închise până la final de an

02-10-2025 | 16:23
Virgil Popescu
Agerpres

Virgil Popescu afirmă că România nu-și mai permite energia pe cărbune, deoarece costurile sunt uriașe și facturile ar exploda. Fostul ministru al Energiei spune că viitorul țării stă în hidro, nuclear, gaz și surse regenerabile.

autor
Sabrina Saghin

În plină dezbatere publică privind viitorul energetic al României și cu doar câteva luni înainte de termenul-limită asumat pentru închiderea minelor și a centralelor pe cărbune, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a transmis un mesaj ferm legat de rolul acestei resurse în prezent și în viitor.

„În ultimele zile s-a tot vorbit despre redeschiderea minelor și întoarcerea la energia pe cărbune. Să fim clari: România nu-și mai poate permite, pe termen lung să producă energie electrică din cărbune. Asta dintr-un motiv simplu: facturile românilor ar exploda.”, a declarat Virgil Popescu.

Costurile ridicate fac imposibilă revenirea la cărbune ca soluție viabilă pentru producerea de energie, potrivit acestuia.

„Românii trebuie să știe: energia din cărbune e mai scumpă decât orice altă sursă. Să ne uitîm la cifre. 1 MWH din lignit costă circa 800 de lei, din huilă chiar și 2.200 de lei MWH. În schimb, pe piața angro, energia costă între 400 și 600 de lei MWH. Dacă producem mai mult cu cărbune, tragem tot prețul pieței în sus și explodează toate facturile, atât pentru consumul casnic, cât și pentru cel industrial.”, a continuat el.

baterii
Facturi mai mici la curent, poate din 2026. Condiția: Să putem stoca de șapte ori mai multă energie electrică

Polonia și Germania vor renunța la energia din cărbune

Popescu a făcut și o comparație cu alte state europene, subliniind diferențele de context și de resurse.

„Mulți întreabă: dar Polonia, Germania de ce folosesc cărbune? Polonia a rămas, din păcate, dependentă de cărbune din motive istorice. Germania a redeschis temporar câteva centrale pe cărbune în criza gazului rusesc pentru că a închis nuclearul. Dar ambele țări au planuri clare de renunțare la cărbune pe termen mediu. Și, atenție, au bugete de zeci de miliarde de euro pentru compensarea prețurilor. România nu-și permite acest lux.”, a mai spus Virgil Popescu.

Fostul ministru al Energiei a tras, de asemenea, concluzia asupra direcției pe care ar trebui să o urmeze România.

„Concluzia este următoarea: cărbunele ne-a ajutat cândva, dar viitorul României este hidro, nuclear, gaz și regenerabile. Surse ieftine, stabile și puțin poluante. Nu o spun din ambiție, ci pentru că asta spune matematica pieței. Cărbunele și-a făcut datoria într-o etapă trecută și poate să și-o mai facă o perioadă limitată de timp. România are tot ce-i trebuie ca să meargă înainte, nu înapoi.”, a conchis Virgil Popescu.

Declarațiile sale vin în contextul în care România și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, închiderea centralelor pe cărbune până la finalul anului 2025, termen care, potrivit actualului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, este critic și dificil de respectat.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: energie, facturi, carbune,

Dată publicare: 02-10-2025 16:23

Electricitatea întreruptă la Cernobîl. Volodimir Zelenski acuză Rusia că este o
Electricitatea întreruptă la Cernobîl. Volodimir Zelenski acuză Rusia că este o "ameninţare globală"

Un bombardament rus a întrerupt alimentarea cu energie electrică a structurii care izolează reactorul distrus de la Cernobîl, a anunțat Ministerul Energiei din Ucraina. Zona rămâne sub supraveghere pentru a preveni riscurile nucleare, scrie AFP. 

Facturi mai mici la curent, poate din 2026. Condiția: Să putem stoca de șapte ori mai multă energie electrică
Facturi mai mici la curent, poate din 2026. Condiția: Să putem stoca de șapte ori mai multă energie electrică

Până la finalul anului viitor, capacitatea României de stocare a energiei electrice va crește de șapte ori, ceea ce înseamnă că am putea plăti facturi mai mici la electricitate.

Inflația accelerează în zona euro – 2,2% în septembrie, în ciuda scăderii prețurilor la energie
Inflația accelerează în zona euro – 2,2% în septembrie, în ciuda scăderii prețurilor la energie

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut în septembrie, depăşind ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile, transmite Reuters.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Avizul pentru Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secţia ATI se intră ca în gară”
Avizul pentru Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secţia ATI se intră ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

