Fostul min. al Energiei: „Energia din cărbune e mai scumpă decât orice altă sursă”. Minele vor fi închise până la final de an

Virgil Popescu afirmă că România nu-și mai permite energia pe cărbune, deoarece costurile sunt uriașe și facturile ar exploda. Fostul ministru al Energiei spune că viitorul țării stă în hidro, nuclear, gaz și surse regenerabile.

În plină dezbatere publică privind viitorul energetic al României și cu doar câteva luni înainte de termenul-limită asumat pentru închiderea minelor și a centralelor pe cărbune, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, a transmis un mesaj ferm legat de rolul acestei resurse în prezent și în viitor.

„În ultimele zile s-a tot vorbit despre redeschiderea minelor și întoarcerea la energia pe cărbune. Să fim clari: România nu-și mai poate permite, pe termen lung să producă energie electrică din cărbune. Asta dintr-un motiv simplu: facturile românilor ar exploda.”, a declarat Virgil Popescu.

Costurile ridicate fac imposibilă revenirea la cărbune ca soluție viabilă pentru producerea de energie, potrivit acestuia.

„Românii trebuie să știe: energia din cărbune e mai scumpă decât orice altă sursă. Să ne uitîm la cifre. 1 MWH din lignit costă circa 800 de lei, din huilă chiar și 2.200 de lei MWH. În schimb, pe piața angro, energia costă între 400 și 600 de lei MWH. Dacă producem mai mult cu cărbune, tragem tot prețul pieței în sus și explodează toate facturile, atât pentru consumul casnic, cât și pentru cel industrial.”, a continuat el.

Polonia și Germania vor renunța la energia din cărbune

Popescu a făcut și o comparație cu alte state europene, subliniind diferențele de context și de resurse.

„Mulți întreabă: dar Polonia, Germania de ce folosesc cărbune? Polonia a rămas, din păcate, dependentă de cărbune din motive istorice. Germania a redeschis temporar câteva centrale pe cărbune în criza gazului rusesc pentru că a închis nuclearul. Dar ambele țări au planuri clare de renunțare la cărbune pe termen mediu. Și, atenție, au bugete de zeci de miliarde de euro pentru compensarea prețurilor. România nu-și permite acest lux.”, a mai spus Virgil Popescu.

Fostul ministru al Energiei a tras, de asemenea, concluzia asupra direcției pe care ar trebui să o urmeze România.

„Concluzia este următoarea: cărbunele ne-a ajutat cândva, dar viitorul României este hidro, nuclear, gaz și regenerabile. Surse ieftine, stabile și puțin poluante. Nu o spun din ambiție, ci pentru că asta spune matematica pieței. Cărbunele și-a făcut datoria într-o etapă trecută și poate să și-o mai facă o perioadă limitată de timp. România are tot ce-i trebuie ca să meargă înainte, nu înapoi.”, a conchis Virgil Popescu.

Declarațiile sale vin în contextul în care România și-a asumat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, închiderea centralelor pe cărbune până la finalul anului 2025, termen care, potrivit actualului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, este critic și dificil de respectat.

