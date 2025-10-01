Ședință de Guvern pe tema rectificării bugetare, de la ora 16:00. Coaliția încă nu a ajuns la o formă finală

Coaliția se reunește într-o ședință de la ora 14:00 pentru a decide ultima varianta a rectificării de bugetare. De la ora 16:00, are loc și o ședința extraordinară de Guvern la Palatul Victoria.

La ora 14.00 va avea loc o ședință de coaliție în care va fi discutată ultima formă a variantei de proiect.

Guvernul a pregătit o rectificare bugetară care prevede alocarea de fonduri pentru proiecte de investiții blocate, compensarea facturilor la energie și funcționarea administrației locale.

Deficitul bugetar al României, prevăzut inițial în legea bugetului pentru 2025 la 7% din PIB (echivalentul a 134,65 miliarde lei), urmează să fie majorat cu 24,58 miliarde lei conform proiectului de rectificare bugetară pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Cea mai mare parte a acestei sume, circa 12 miliarde de lei, va merge la plata dobânzilor aferente datoriei publice.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat săptămâna trecută că noua țintă de deficit, agreată cu Comisia Europeană, este de 8,4% din PIB, adică aproximativ 159 miliarde lei.

Cine câștigă și cine pierde bani

Vor primi bani în plus Finanțele, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii, Educația, Minisiterul Mediului și Economiei, în timp ce Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor vor avea bugete reduse.

Tot miercuri, coaliția de guvernare reia discuțiile privind reforma administrativă, amânată din cauza neînțelegerilor legate de reducerea de posturi.

De ce este nevoie de rectificare bugetară

Potrivit iniţiatorilor, rectificarea bugetară se impune pentru a asigura, printre altele, fondurile pentru plata drepturilor salariale, pentru compensarea facturilor la energie electrică şi termică pentru consumatorii casnici sau a fondurilor necesare finanţării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României pentru perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2025-2026.

Deficitul bugetului general consolidat reprezintă 8,4% din PIB, în creştere cu 1,36 puncte procentuale faţă de programul iniţial aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr.9/2025.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 3,23 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu suma de 27,81 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat creşte cu 24,58 miliarde lei.

Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025 cu ocazia rectificării bugetare, aproximativ 17% din creditele bugetare.

„În luna iulie am spus că Administraţia Prezidenţială va contribui la efortul de austeritate printr-o reducere reală a propriului buget, nu prin gesturi simbolice. La rectificarea bugetară publicată ieri, am transmis Guvernului că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat pentru anul 2025. Asta înseamnă aproximativ 17% din creditele bugetare, o reducere serioasă, rezultat al unei analize atente a cheltuielilor instituţiei”, anunţă preşedintele Nicuşor dan într-o postare pe Facebook.

Obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, a precizat Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.

