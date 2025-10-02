Soluția eficientă pe termen scurt pe care Guvernul Bolojan o tot amână. Cât de ușor se pot obține până la 18 miliarde de lei

Statul român ar putea atrage 12-18 miliarde de lei dacă listează Bursa de Valori București pachete suplimentare de 10%-15% din acțiunile unor companii precum Hidroelectrica sau Romgaz, care sunt deja listate.

„Indicele BET (Bucharest Exchange Trading) se află în jurul maximelor istorice în această perioadă, ceea ce poate reprezenta un moment bun pentru vânzarea unor participații minoritare care ar permite totodată menținerea poziției de control”, se arată într-un studiu realizat de CFA România.

Listarea unor pachete suplimentare de acțiuni a companiilor de stat pe Bursa de Valori București reprezintă o metodă „one-off” de a obține venituri suplimentare semnificative la buget.

Prin „one-off” înțelegem că nu va fi vorba de venituri suplimentare anuale.

În document se oferă și exemple:

• „Hidroelectrica (H2O) – statul deține aproximativ 80% din companie, prin Ministerul Energiei. Chiar și după o vânzare de 10–15%, care ar putea aduce între 5 și 8 miliarde RON încasări la buget, statul ar rămâne cu un control majoritar de peste 65% și ar putea încasa în continuare dividende consistente.

• Romgaz (SNG) – statul are o participație de aproximativ 70%. Listarea unui pachet suplimentar de 10–15% ar putea aduce între 3 și 5 miliarde RON, mențînând statul cu o participație confortabilă, de peste 50%.

• Nuclearelectrica (SNN) – statul deține în prezent aproximativ 83%. Reducerea participației la un nivel de 67–72%, printr-o ofertă publică, ar putea genera venituri potențiale de 1,5 – 2 miliarde RON”.

România pregătește listarea pe bursă a unor pachete minoritare

Premierul Ilie Bolojan a declarat la final de septembrie că listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat prin PNRR,

„Este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat. Aceste jaloane sunt în negociere de către MIPE cu reprezentanţii Comisiei şi estimez că în cursul lunii octombrie, până la jumătate, le vor finaliza. Unul din jaloane este şi acesta şi, personal, sunt un susţinător al listării companiilor şi al vânzării unor pachete minoritare, subliniez, minoritare, în aşa fel încât, pe de o parte, să avem un aport de capital, dar, pe de altă parte, să asigurăm o mai bună administrare a acestor companii”, a transmis Ilie Bolojan.

