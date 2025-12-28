Vântul puternic a avariat acoperișuri și fire electrice și a smuls copaci din rădăcini, în Brașov

Acoperişuri avariate, fire electrice scurtcircuitate şi copaci smulşi din rădăcină sunt efecte ale vântului puternic care s-a manifestat duminică în zona de sud a judeţului Braşov, inclusiv în municipiul reşedinţă.

Nu au fost raportate victime.

Vântul puternic care a suflat duminică a smuls tabla de pe două blocuri, bucăţi de bitum din acoperişul unui al treilea imobil şi o reclamă stradală în municipiul Braşov şi a distrus firele electrice de la o locuinţă din oraşul Râşnov, a informat ISU Braşov.

Conform sursei citate, în cazul acoperişurilor avariate au intervenit pompierii militari cu câte o autospecială şi cu o scară pentru a îndepărta reclama desprinsă. În cazul firelor electrice smulse în Râşnov a intervenit pentru remediere o echipă a Electrica.

Drumarii de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri au intervenit, în prima parte a zilei, pentru îndepărtarea unor arbori care au ajuns pe carosabil pe DN73A, între localităţile Zărneşti şi Poiana Mărului.

Potrivit DRDP Braşov, drumarii din centrul ţării au intervenit, în cursul dimineţii zilei de duminică, cu 100 de utilaje de deszăpezire în zona de competenţă afectată de viscol.

Partea de sud a judeţelor Braşov şi Sibiu se află sub cod roşu de viscol, începând de duminică dimineaţa şi până luni, la ora 10:00.

La altitudini de peste 1.700 m, au fost prognozate ninsori însoţite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













