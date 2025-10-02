Statul român pregătește noi listări la bursă. Ce domenii sunt vizate de Guvernul Bolojan

Stiri Economice
02-10-2025 | 19:59
×
Codul embed a fost copiat

După succesul Hidroelectrica din 2023, statul pregătește noi listări la bursă. Ar fi vorba despre companii din sectorul energiei și transporturilor, în care oricine poate investi pentru a deveni acționar.

autor
Ștefana Todică

Pe de altă parte, scoaterea pe piață a unor pachete minoritare din companii listate deja, astfel încât statul să rămână acționar majoritar, ar aduce bani importanți la buget. În contextul deficitului uriaș, veniturile ar putea crește cu până la 18 miliarde de lei.

Clopoțelul ar urma să sune la Bursa de Valori București curând, pentru noi listări ale unor companii de stat.

Alexandru Petrescu, președinte ASF: „Vom avea un număr de listări importante, până la sfârșitul acestui an, Dimensiunea companiilor cu acționariat de stat”.

Citește și
Bursa de Valori Bucuresti
Bursa de Valori București, avans semnificativ: tranzacții de peste 20 miliarde lei în primele șase luni ale anului

Oficialii nu au anunțat încă dacă este vorba de noi companii sau pachete minoritare ale unor întreprinderi din cele 10 listate deja, cum ar fi Hidroelectrica, Romgaz ori Nuclearelectrica.

Un studiu al asociației de analiști CFA România arată că astfel am putea aduna sume importante la buget, chiar mai mult decât din majorarea TVA.

Dragoș Cabat, coordonatorul studiului CFA România: „Dacă am vorbi de listarea unor pachete de 10% sau 15%. Ar fi un total între 12 și 18 miliarde de lei care s-ar putea obține. Deci dacă s-ar lista anul acesta sau anul viitor, ar putea ajuta bine la reducerea deficitului bugetar”.

Avantajele listării la bursă

Analiza vorbește și despre avantajele listării la bursă.

În primul rând, listarea la bursă poate duce la profituri mai mari pentru companiile respective. Studiul CFA România arată că până acum, majoritatea companiilor listate au avut o evoluție pozitivă.

Cea mai recentă listare a fost cea a companiei Hidroelectrica, în 2023, a fost de altfel și cea mai mare din istoria bursei românești. După acest moment, valoarea de piață a companiei a crescut cu 24%. Iată și profitul de peste 6,3 miliarde. În acest caz, statul a păstrat peste 80% din totalul acțiunilor.
Vedem și o scădere însă anul trecut, în special din cauza secetei. În acest caz, statul a păstrat peste 80% din totalul acțiunilor.

Evoluția se vede mai clar în cazul Romgaz, companie listată în 2013. Anul trecut, pentru prima dată, profitul a trecut de 3,2 miliarde de lei. Aici, statul deține 70% din acțiuni.

Și Nuclearelectrica, listată în același an, a avut apoi o creștere spectaculoasă a profitului net. Cel mai bun an a fost 2022, din totalul acțiunilor, statul deține 82,5%.

Pe de altă parte, după listare, cresc vizibilitatea și reputația companiei, dar și transparența pentru că acționarii au acces la toate datele companiei. Administrarea companiilor devine astfel mai bună, a spus premierul Ilie Bolojan, care a anunțat recent că susține listarea unor pachete minoritare ale companiilor de stat.

Ilie Bolojan, premierul României: „Este unul din jaloanele pe care România și l-a asumat. Sunt în negociere cu reprezentanții Comisiei și estimez că în cursul lunii octombrie, până la jumătate, le vor finaliza. Etapa durează între șase luni de zile și un an de zile, componenta de listare, dar vor fi cu siguranță companii din sectorul energiei și din transporturi care vor fi listate”.

În trecut, s-a discutat și despre listarea Companiei Aeroporturi București, dar și a SALROM, societatea națională a sării.

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, companii, hidroelectrica, listare la bursa,

Dată publicare: 02-10-2025 19:59

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Soluția eficientă pe termen scurt pe care Guvernul Bolojan o tot amână. Cât de ușor se pot obține până la 18 miliarde de lei
Stiri Economice
Soluția eficientă pe termen scurt pe care Guvernul Bolojan o tot amână. Cât de ușor se pot obține până la 18 miliarde de lei

Statul român ar putea atrage 12-18 miliarde de lei dacă listează la Bursa de Valori București pachete suplimentare de 10%-15% din acțiunile unor companii de stat precum Hidroelectrica sau Romgaz, care sunt deja listate.

Bursa de Valori București, avans semnificativ: tranzacții de peste 20 miliarde lei în primele șase luni ale anului
Stiri Economice
Bursa de Valori București, avans semnificativ: tranzacții de peste 20 miliarde lei în primele șase luni ale anului

Valoarea totală tranzacţionată pe piaţa reglementată şi pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) a atins nivelul de 20,31 miliarde de lei, la sfârşitul lunii iunie 2025, în creştere cu aproape 30% faţă de perioada corespunzătoare din 2024. 

Premierul confirmă: România pregătește listarea pe bursă a unor pachete minoritare la companii strategice
Stiri Politice
Premierul confirmă: România pregătește listarea pe bursă a unor pachete minoritare la companii strategice

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat miercuri că listarea la bursă a unor pachete minoritare la companiile de stat este unul din jaloanele pe care România şi le-a asumat prin PNRR, precizând că vor fi listate cu siguranţă companii. 

Bursa de la București a câștigat aproape un miliard de lei la capitalizare într-o săptămână
Stiri Economice
Bursa de la București a câștigat aproape un miliard de lei la capitalizare într-o săptămână

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 975,43 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,22%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 104,39%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.

Încă o companie românească va fi listată la bursă. „Estimăm că vom obţine 15 milioane de euro pentru 25%”
Stiri Economice
Încă o companie românească va fi listată la bursă. „Estimăm că vom obţine 15 milioane de euro pentru 25%”

Christian Tour se va lista la bursă în primul trimestru din 2026, devenind primul tur-operator din România prezent pe piaţa de capital, a declarat marţi vicepreşedintele şi CFO al Grupului Memento, Alin Răţoi.

Recomandări
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Octombrie 2025

48:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28