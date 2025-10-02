Statul român pregătește noi listări la bursă. Ce domenii sunt vizate de Guvernul Bolojan

După succesul Hidroelectrica din 2023, statul pregătește noi listări la bursă. Ar fi vorba despre companii din sectorul energiei și transporturilor, în care oricine poate investi pentru a deveni acționar.

Pe de altă parte, scoaterea pe piață a unor pachete minoritare din companii listate deja, astfel încât statul să rămână acționar majoritar, ar aduce bani importanți la buget. În contextul deficitului uriaș, veniturile ar putea crește cu până la 18 miliarde de lei.

Clopoțelul ar urma să sune la Bursa de Valori București curând, pentru noi listări ale unor companii de stat.

Alexandru Petrescu, președinte ASF: „Vom avea un număr de listări importante, până la sfârșitul acestui an, Dimensiunea companiilor cu acționariat de stat”.

Oficialii nu au anunțat încă dacă este vorba de noi companii sau pachete minoritare ale unor întreprinderi din cele 10 listate deja, cum ar fi Hidroelectrica, Romgaz ori Nuclearelectrica.

Un studiu al asociației de analiști CFA România arată că astfel am putea aduna sume importante la buget, chiar mai mult decât din majorarea TVA.

Dragoș Cabat, coordonatorul studiului CFA România: „Dacă am vorbi de listarea unor pachete de 10% sau 15%. Ar fi un total între 12 și 18 miliarde de lei care s-ar putea obține. Deci dacă s-ar lista anul acesta sau anul viitor, ar putea ajuta bine la reducerea deficitului bugetar”.

Avantajele listării la bursă

Analiza vorbește și despre avantajele listării la bursă.

În primul rând, listarea la bursă poate duce la profituri mai mari pentru companiile respective. Studiul CFA România arată că până acum, majoritatea companiilor listate au avut o evoluție pozitivă.

Cea mai recentă listare a fost cea a companiei Hidroelectrica, în 2023, a fost de altfel și cea mai mare din istoria bursei românești. După acest moment, valoarea de piață a companiei a crescut cu 24%. Iată și profitul de peste 6,3 miliarde. În acest caz, statul a păstrat peste 80% din totalul acțiunilor.

Vedem și o scădere însă anul trecut, în special din cauza secetei. În acest caz, statul a păstrat peste 80% din totalul acțiunilor.

Evoluția se vede mai clar în cazul Romgaz, companie listată în 2013. Anul trecut, pentru prima dată, profitul a trecut de 3,2 miliarde de lei. Aici, statul deține 70% din acțiuni.

Și Nuclearelectrica, listată în același an, a avut apoi o creștere spectaculoasă a profitului net. Cel mai bun an a fost 2022, din totalul acțiunilor, statul deține 82,5%.

Pe de altă parte, după listare, cresc vizibilitatea și reputația companiei, dar și transparența pentru că acționarii au acces la toate datele companiei. Administrarea companiilor devine astfel mai bună, a spus premierul Ilie Bolojan, care a anunțat recent că susține listarea unor pachete minoritare ale companiilor de stat.

Ilie Bolojan, premierul României: „Este unul din jaloanele pe care România și l-a asumat. Sunt în negociere cu reprezentanții Comisiei și estimez că în cursul lunii octombrie, până la jumătate, le vor finaliza. Etapa durează între șase luni de zile și un an de zile, componenta de listare, dar vor fi cu siguranță companii din sectorul energiei și din transporturi care vor fi listate”.

În trecut, s-a discutat și despre listarea Companiei Aeroporturi București, dar și a SALROM, societatea națională a sării.

