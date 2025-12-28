Moment emoționant pe Anfield. Copiii lui Diogo Jota au intrat pe teren înainte de Liverpool – Wolves. FOTO&VIDEO

Stiri Sport
28-12-2025 | 18:02
Diogo Jota
Getty

Echipa engleză FC Liverpool a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formația Wolverhampton, în etapa a 18-a din Premier League. Cele două cluburi au ținut să aducă un omagiu fostului lor jucător, Diogo Jota.

autor
Ioana Andreescu

Moment emoționant pe Anfield, înainte de fluierul de start

Înainte de meciul cu Wolverhampton, disputat pe Anfield, Liverpool a adus un omagiu emoționant lui Diogo Jota, fost jucător al ambelor echipe. La stadion au fost invitați soția lui Diogo și cei doi băieți ai săi. Dinis și Duarte au intrat pe teren alături de căpitanul Virgil van Dijk, în timp ce soția sa se afla în tribune, iar suporterii au cântat „You’ll Never Walk Alone”.

Liverpool a decis meciul în două minute

Citește și
inmormantare diogo jota
Preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal îl apără pe Ronaldo, după ce acesta nu a participat la înmormântarea lui Jota

Partida a fost una echilibrată. „Cormoranii” au reușit să se desprindă în numai două minute, prin golurile marcate de Ryan Gravenberch și Florian Wirtz. Santiago Bueno a fost autorul golului oaspeților.

FC Liverpool s-a impus cu 2-1, iar în clasamentul din Premier League situația este următoarea: Arsenal conduce, cu 42 de puncte, urmată de Manchester City (40 de puncte) și Aston Villa (36 de puncte). Pe locul al patrulea se află campioana FC Liverpool, cu 32 de puncte.

Wolverhampton este ultima clasată, fără victorie și cu doar două puncte obținute.

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 18-a din Premier League:

Nottingham Forest – Manchester City 1-2 (Hutchinson 54 / Reijnders 48, Cherki 83);

Arsenal Londra – Brighton 2-1 (Odegaard 14, Rutter 52 autogol / Diego Gomez 64);

Brentford – Bournemouth 4-1 (Schade 7, 51, 90+6, Petrovic 39 autogol / Semenyo 75);

Burnley – Everton 0-0;

FC Liverpool – Wolverhampton 2-1 (Gravenberch 41, Wirtz 42 / S. Bueno 51);

West Ham United – Fulham 0-1 (Jimenez 85).

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert

Sursa: News.ro

Etichete: fotbal, sport, omagiu, diogo jota,

Dată publicare: 28-12-2025 17:56

Articol recomandat de sport.ro
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Citește și...
Fanii de la Liverpool, omagiu pentru Diogo Jota la primul meci pe Anfield de la decesul atacantului. VIDEO
Stiri Sport
Fanii de la Liverpool, omagiu pentru Diogo Jota la primul meci pe Anfield de la decesul atacantului. VIDEO

Liverpool i-a adus un omagiu lui Diogo Jota în primul său meci pe Anfield de la moartea atacantului.

 

Preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal îl apără pe Ronaldo, după ce acesta nu a participat la înmormântarea lui Jota
Stiri Sport
Preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal îl apără pe Ronaldo, după ce acesta nu a participat la înmormântarea lui Jota

Pedro Proença, preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal, i-a luat apărarea lui Cristiano Ronaldo, după ce acesta a fost criticat pentru că nu a participat la înmormântarea lui Diogo Jota, în 5 iulie.

Soția lui Diogo Jota, primul mesaj la aproape o lună de la moartea fotbalistului: „A ta pentru totdeauna”
Stiri externe
Soția lui Diogo Jota, primul mesaj la aproape o lună de la moartea fotbalistului: „A ta pentru totdeauna”

Soția lui Diogo Jota, atacantul echipei Liverpool, a postat un mesaj la o lună de la căsătorie și la trei săptămâni după ce jucătorul a murit într-un accident de mașină.

Recomandări
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat, duminică, 28 decembrie, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

A fost mobilizare de forțe, duminică, în Capitală, după ce un depozit situat în cartierul Militari a fost cuprins de flăcări.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Decembrie 2025

02:31:48

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28