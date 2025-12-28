Moment emoționant pe Anfield. Copiii lui Diogo Jota au intrat pe teren înainte de Liverpool – Wolves. FOTO&VIDEO

Echipa engleză FC Liverpool a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formația Wolverhampton, în etapa a 18-a din Premier League. Cele două cluburi au ținut să aducă un omagiu fostului lor jucător, Diogo Jota.

Moment emoționant pe Anfield, înainte de fluierul de start

Înainte de meciul cu Wolverhampton, disputat pe Anfield, Liverpool a adus un omagiu emoționant lui Diogo Jota, fost jucător al ambelor echipe. La stadion au fost invitați soția lui Diogo și cei doi băieți ai săi. Dinis și Duarte au intrat pe teren alături de căpitanul Virgil van Dijk, în timp ce soția sa se afla în tribune, iar suporterii au cântat „You’ll Never Walk Alone”.

Diogo Jota's sons, Dinis and Duarte, led the Liverpool and Wolves teams out as Jota's two English clubs met for the first time since his passing ❤️pic.twitter.com/whDid92uke — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 27, 2025

Liverpool a decis meciul în două minute

Partida a fost una echilibrată. „Cormoranii” au reușit să se desprindă în numai două minute, prin golurile marcate de Ryan Gravenberch și Florian Wirtz. Santiago Bueno a fost autorul golului oaspeților.

FC Liverpool s-a impus cu 2-1, iar în clasamentul din Premier League situația este următoarea: Arsenal conduce, cu 42 de puncte, urmată de Manchester City (40 de puncte) și Aston Villa (36 de puncte). Pe locul al patrulea se află campioana FC Liverpool, cu 32 de puncte.

Wolverhampton este ultima clasată, fără victorie și cu doar două puncte obținute.

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 18-a din Premier League:

Nottingham Forest – Manchester City 1-2 (Hutchinson 54 / Reijnders 48, Cherki 83);

Arsenal Londra – Brighton 2-1 (Odegaard 14, Rutter 52 autogol / Diego Gomez 64);

Brentford – Bournemouth 4-1 (Schade 7, 51, 90+6, Petrovic 39 autogol / Semenyo 75);

Burnley – Everton 0-0;

FC Liverpool – Wolverhampton 2-1 (Gravenberch 41, Wirtz 42 / S. Bueno 51);

West Ham United – Fulham 0-1 (Jimenez 85).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













