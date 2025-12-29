Cea mai importantă convorbire telefonică din ultimii cinci ani. Zelenski ar putea să stea de vorbă direct cu Putin

Zelenski ar putea să vorbească cu Putin pentru prima dată în ultimii cinci ani, la telefon, în urma discuțiilor de pace dintre acesta și Trump de duminică. Ar fi un progres al negocierilor de pace purtate de președintele SUA.

Discuțiile de duminică dintre președintele Donald Trump și Volodymyr Zelenskyy ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică dintre Zelenski și președintele rus Vladimir Putin în mai bine de cinci ani, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile pentru Fox News.

Și, deși întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost prezentată ca un pas înainte în eforturile de pace conduse de Trump, sursa a descris, de asemenea, modul în care asigurarea unei convorbiri telefonice directe între Zelenski și Putin ar fi o „victorie diplomatică” pentru președinte.

„Dacă Putin ar fi participat la o convorbire telefonică duminică, aceasta ar fi fost cea mai mare realizare în pregătirea negocierilor de pace și primul pas real în procesul de pace”, a declarat sursa sub protecția anonimatului.

„Aceasta ar fi [o] victorie diplomatică pentru președintele Trump. El pare să fie cel mai de succes mediator, deoarece cei doi, Putin și Zelenski, se percep reciproc din punct de vedere emoțional, iar aceasta este o provocare.”

Trump a confirmat duminică că a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski, calificând conversația drept „bună și foarte productivă”, într-o postare pe Truth Social.

„Cred că avem toate ingredientele pentru a ajunge la un acord”, a declarat Trump reporterilor, stând lângă Zelenski după sosirea acestuia în Florida duminică, adăugând că procesul poate „avansa foarte rapid”.

„Cred că suntem în etapa finală a discuțiilor și vom vedea.Altfel, va dura mult timp. Fie se va termina, fie va continua mult timp, iar milioane de oameni vor fi uciși”, a adăugat președintele SUA.

Ultima discuție directă cu Putin, în 2020

Întâlnirea din Florida a avut loc la câteva zile după ce Zelenski a declarat că a avut o „discuție fructuoasă” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, ambii fiind prezenți și ei duminică.

Pe măsură ce Zelenski se apropia de întâlnirea de duminică, sursa a spus că liderul ucrainean era probabil nervos.

„Zelenski este de obicei foarte nervos înaintea unor astfel de conversații cu președintele Trump. Se concentrează mult timp și studiază notele pe care Departamentul de Politică Internațională și Ministerul de Externe le pregătesc pentru el”.

În centrul discuțiilor s-a aflat un plan de pace în 20 de puncte, susținut de SUA, rezultat în urma unor săptămâni de negocieri, care ar necesita un compromis din partea Kievului și Moscovei pentru a se angaja și, eventual, a discuta direct cu Zelenski, a declarat sursa.

„Singura dificultate cu care se confruntă este faptul că Putin a refuzat să discute cu Zelenski din iulie 2020, când au vorbit despre scandalul Wagner și operațiunea eșuată de arestare a militanților ruși Wagner. După aceea, Zelenski a încercat în repetate rânduri să discute cu Putin, dar acesta a refuzat. Au existat oportunități pentru o conversație în august și septembrie 2024, dar acestea au dispărut din nou când Ucraina a invadat regiunea Kursk”, a spus sursa.

