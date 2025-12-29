Cea mai importantă convorbire telefonică din ultimii cinci ani. Zelenski ar putea să stea de vorbă direct cu Putin

Stiri externe
29-12-2025 | 16:38
Putin și Zelenski
Shutterstock

Zelenski ar putea să vorbească cu Putin pentru prima dată în ultimii cinci ani, la telefon, în urma discuțiilor de pace dintre acesta și Trump de duminică. Ar fi un progres al negocierilor de pace purtate de președintele SUA.

autor
Mihai Niculescu

Discuțiile de duminică dintre președintele Donald Trump și Volodymyr Zelenskyy ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică dintre Zelenski și președintele rus Vladimir Putin în mai bine de cinci ani, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile pentru Fox News.

Și, deși întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost prezentată ca un pas înainte în eforturile de pace conduse de Trump, sursa a descris, de asemenea, modul în care asigurarea unei convorbiri telefonice directe între Zelenski și Putin ar fi o „victorie diplomatică pentru președinte.

„Dacă Putin ar fi participat la o convorbire telefonică duminică, aceasta ar fi fost cea mai mare realizare în pregătirea negocierilor de pace și primul pas real în procesul de pace”, a declarat sursa sub protecția anonimatului.

„Aceasta ar fi [o] victorie diplomatică pentru președintele Trump. El pare să fie cel mai de succes mediator, deoarece cei doi, Putin și Zelenski, se percep reciproc din punct de vedere emoțional, iar aceasta este o provocare.”

Citește și
vladimir putin armata
Trump: „Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul referendumului din Ucraina”

Trump a confirmat duminică că a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski, calificând conversația drept „bună și foarte productivă”, într-o postare pe Truth Social.

„Cred că avem toate ingredientele pentru a ajunge la un acord”, a declarat Trump reporterilor, stând lângă Zelenski după sosirea acestuia în Florida duminică, adăugând că procesul poate „avansa foarte rapid”.

„Cred că suntem în etapa finală a discuțiilor și vom vedea.Altfel, va dura mult timp. Fie se va termina, fie va continua mult timp, iar milioane de oameni vor fi uciși”, a adăugat președintele SUA.

Ultima discuție directă cu Putin, în 2020

Întâlnirea din Florida a avut loc la câteva zile după ce Zelenski a declarat că a avut o „discuție fructuoasă” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, ambii fiind prezenți și ei duminică.

Pe măsură ce Zelenski se apropia de întâlnirea de duminică, sursa a spus că liderul ucrainean era probabil nervos.

„Zelenski este de obicei foarte nervos înaintea unor astfel de conversații cu președintele Trump. Se concentrează mult timp și studiază notele pe care Departamentul de Politică Internațională și Ministerul de Externe le pregătesc pentru el.

În centrul discuțiilor s-a aflat un plan de pace în 20 de puncte, susținut de SUA, rezultat în urma unor săptămâni de negocieri, care ar necesita un compromis din partea Kievului și Moscovei pentru a se angaja și, eventual, a discuta direct cu Zelenski, a declarat sursa.

„Singura dificultate cu care se confruntă este faptul că Putin a refuzat să discute cu Zelenski din iulie 2020, când au vorbit despre scandalul Wagner și operațiunea eșuată de arestare a militanților ruși Wagner. După aceea, Zelenski a încercat în repetate rânduri să discute cu Putin, dar acesta a refuzat. Au existat oportunități pentru o conversație în august și septembrie 2024, dar acestea au dispărut din nou când Ucraina a invadat regiunea Kursk”, a spus sursa.

Sursa: Pro TV

Etichete: vladimir putin, volodimir zelenki, plan de pace,

Dată publicare: 29-12-2025 16:30

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Citește și...
Prima reacție a Rusiei după ce Trump și Zelenski au anunțat că planul de pace este „agreat 90%”
Stiri externe
Prima reacție a Rusiei după ce Trump și Zelenski au anunțat că planul de pace este „agreat 90%”

Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între Vladimir Putin şi Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, relatează Reuters.  

Trump: „Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul referendumului din Ucraina”
Stiri externe
Trump: „Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul referendumului din Ucraina”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin nu a fost de acord cu încetarea focului în timpul unui posibil referendum din Ucraina privind un „plan de pace” propus.

Trump a spus cum vrea Putin să ajute la reconstrucția Ucrainei. „Sună puțin ciudat, dar a fost foarte generos”. Ce ar oferi
Stiri externe
Trump a spus cum vrea Putin să ajute la reconstrucția Ucrainei. „Sună puțin ciudat, dar a fost foarte generos”. Ce ar oferi

Donald Trump spune că discuțiile de ieri cu Volodimir Zelenski - pe marginea planului de pace - au dus la „progrese considerabile”. Cei doi s-au întâlnit la reședința din Florida a președintelui american.

Analiză: De ce Putin nu și-a schimbat poziția privind Ucraina – și ce înseamnă acest lucru pentru Trump
Stiri externe
Analiză: De ce Putin nu și-a schimbat poziția privind Ucraina – și ce înseamnă acest lucru pentru Trump

Volodimir Zelenski se va întâlni cu Donald Trump în Florida astăzi, pentru a discuta un nou plan de pace în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina.

Bogați și fără voce: Cum i-a ținut Putin de partea sa pe miliardarii Rusiei în timpul războiului
Stiri externe
Bogați și fără voce: Cum i-a ținut Putin de partea sa pe miliardarii Rusiei în timpul războiului

În timpul războiului cu Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a ajuns la un nivel record, scrie BBC

Recomandări
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză
Stiri actuale
Explicațiile celor patru judecători CCR pentru absența de la ședința pe tema pensiilor speciale. Neregulile pe care le acuză

Cei patru judecători care nu au participat la ședințele de duminică și luni ale CCR pe tema contestației depuse la legea pensiilor magistraților acuză proceduri „fără precedent” în acest caz.    

Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Stiri externe
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO

Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”.

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”
Stiri actuale
Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

Deputatul PNL Alexandru Muraru critică dur comportamentul judecătorilor Curții Constituționale, acuzând o „sfidare” la adresa românilor care muncesc onest și se pensionează la vârsta legală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Decembrie 2025

54:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28