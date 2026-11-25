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De asemenea, senatorii Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu au fst sancționați de către conducerea PNL prin retragerea din funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului României.

„Menționăm că sancțiunile decise nu afectează mandatul de senator și nici libertatea de exercitare a acestui mandat”, se arată într-un mesaj al Partidului Național Liberal.

De asemenea, reprezentanții PNL precizează faptul că sancțiunile au fost emise în urma unor situații repetate în care senatorii menționați „au votat ori s-au plasat împotriva hotărârilor și deciziilor stabilite prin vot în cadrul grupului parlamentar liberal din Senat”.

„În evaluarea grupului PNL, prin aceste voturi, Nicoleta Pauliuc și Monica Anisie au favorizat în mod repetat pozițiile PSD, în detrimentul celor asumate de grupul din care făceau parte. În privința lui Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu, pe lângă sancțiunea decisă, s-a aprobat reanalizarea situației lor peste două săptămâni.

Libertatea de opinie și dreptul fiecărui senator de a vota potrivit propriilor convingeri sunt principii care trebuie respectate. Dezbaterea internă este legitimă și necesară, iar opiniile diferite trebuie să poată fi exprimate liber. Însă, odată ce o decizie este adoptată cu majoritate, respectarea acesteia și asumarea regulilor de funcționare ale grupului reprezintă condiții esențiale pentru activitatea parlamentară comună.

Atunci când voturile contrare deciziilor majorității devin repetate, sistematice, funcționarea grupului parlamentar și capacitatea acestuia de a acționa unitar sunt afectate. Apartenența la un grup parlamentar presupune nu doar drepturi individuale, ci și responsabilități” - a mai transmis conducerea PNL.

Cei patru senatori rămân membri ai Partidului Național Liberal, urmând să-și desfășoare în continuare activitatea în Senat ținând cont de sancțiunile primite.

Nicoleta Pauliuc este unul dintre liberalii care au susținut că PNL trebuie să rămână la guvernare și după căderea Guvernului Bolojan, inclusiv prin negocieri cu PSD. Conducerea lui Bolojan și aliații săi au asociat tabăra Pauliuc-Veștea-Thuma cu ideea refacerii unei majorități alături de PSD.

În ultimele luni, Pauliuc a fost înlocuită de la șefia Comisiei de Apărare din Senat, iar PSD a vrut să amâne decizia, dar nu a reușit. De asemenea, conducerea PNL a înlocuit-o din delegația parlamentară la NATO și a demis-o din funcția de președinte al Organizației Femeilor Liberale.

Reacția lui Pauliuc: „Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere”

„Ca urmare a unei decizii a BPN al PNL, inițiate și semnate de Ilie Bolojan, eu și colega mea, Monica Anisie, am fost scoase din grupul PNL din Senat. Motivul oficial: nu am răspuns ultimatumului de a ne retrage acțiunile din instanță, adică nu am renunțat la un drept garantat de Constituție.

Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere.

Rămân în PNL și cer același lucru pe care îl ceream înainte de sancțiuni: o dezbatere deschisă despre direcția partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, - a transmis Pauliuc, după decizia de excludere a sa din grupul parlamentar.

La rândul său, Monica Anisie, fost ministru al Educației în Guvernul Ludovic Orban (2019-2020), s-a aflat printre liderii liberali care au contestat în justiție congresul prin care Bolojan și-a consolidat conducerea partidului.

Ea a fost constant în grupul care s-a opus direcției impuse de Bolojan după Congresul din iunie și care a susținut varianta politică reprezentată de Adrian Veștea.

Conducerea PNL le-a dat în 08 noiembrie liberalilor ”pesediști” un ultimatum

Potrivit Agerpres, Biroului Politic Naţional al PNL a decis în ședința din 08 noiembrie să dea un „ultimatum” liberalilor care au încălcat deciziile partidului şi au apelat la instanţă pentru a bloca activitatea PNL.

Astfel, aceștia au avut la dispoziţie 10 zile pentru a-şi retrage contestaţiile şi a-şi „clarifica drumul politic”.

În 9 noiembrie, Ilie Bolojan a declarat că parlamentarii liberali care au contestat în instanţă deciziile partidului trebuie să îşi retragă acţiunile, în caz contrar urmând să fie excluşi din grupurile parlamentare ale formaţiunii.

Alina Gorghiu şi Nicoleta Pauliuc l-au criticat pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, pentru această decizie, anunţând că nu se vor supune ultimatumului. Gorghiu a susţinut că se consideră victima unui "şantaj".

De asemenea, Pauliuc l-a acuzat pe Bolojan de comportament autoritar după acest ultimatum.

Și Monica Anisie transmitea, în 9 noiembrie, într-un mesaj pe Facebook, că „libertatea de a avea o opinie diferită devine motiv de sancțiune”.

„Când libertatea de a avea o opinie diferită devine motiv de sancțiune, problema nu mai este disciplina de partid! Ci este amenințată democrația însăși! Ce vremuri am ajuns să trăim! Cine și-ar fi imaginat că în Partidul Național Liberal, un partid cu 151 de ani de istorie, un liberal ar putea fi pus în situația de a alege între propriile convingeri, dreptul de a se adresa Justiției și apartenența la grupul parlamentar?”, spunea Anisie în 9 noiembrie.

Mai mulţi liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Răzvan Sorin Prişcă, Ionuţ Stroe au atacat în instanţă deciziile luate de conducerea partidului, inclusiv cele privind sancţionarea lor pentru susţinerea Guvernului Veştea.