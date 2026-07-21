PNL a pierdut, astfel, definitiv primul apel în confruntarea juridică cu tabăra Veștea–Thuma. Decizia rămâne definitivă și nu mai poate fi atacată.

„Solutia pe scurt: Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 21.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, arată Curtea de Apel București.

Mai mulți liberali s-au arătat în ultimele luni nemulţumiţi de linia actuală a partidului, iar unii chiar au contestat în instanţă Congresul Extraordinar din iunie şi deciziile acestuia.

Printre liberalii care au reclamat la Tribunalul București decizia partidului de a convoca Congresul din 21 iunie se numără Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Monica Anisie, Lucian Bode și Hubert Thuma.

PNL va funcționa după vechiul statut, iar liderii vechi revin la conducere, au stabilit liberalii într-o ședință informală,sâptămâna trecută, ca urmare a deciziei Tribunalului București de suspendare a tuturor hotărârilor luate în ultimul Congres al partidului.

Ca efect al suspendării provizorii a deciziilor Congresului din 21 iunie, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025.

„Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, se precizează în comunicatul partidului.

Ce a decis Tribunalul București

Tribunalul Bucureşti a dispus, miercuri, suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Naţional Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi a modificărilor statutare.

Decizia, executorie de drept, aruncă partidul într-o situaţie de incertitudine juridică profundă, într-un moment de maximă tensiune politică şi instituţională.

Hotărârea instanţei vine în urma unei acţiuni formulate de un grup de 18 lideri liberali contestatari, printre care Monica Anisie, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Sorin Cîmpeanu şi Alina Gorghiu. Aceştia au solicitat anularea şi suspendarea efectelor Congresului, invocând presupuse nereguli în procedura de convocare şi desfăşurare a lucrărilor, potrivit News.ro.

Partidul Naţional Liberal a anunţat că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinţei majorităţii liberalilor şi îşi va căuta dreptatea până la capăt.

Liberalii arată că „instanţa nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri şi decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speţei".