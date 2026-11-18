Deja unii liberali din tabăra Veștea și-au anunțat susținerea pentru Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Fostul premier este de părere că cei care îl contestă sunt puțini și îi invită să se alăture PSD. Potrivit unor surse, conducerea liberală intenționează să îi elimine din grupurile parlamentare pe cei care au inițiat acțiuni în instanță împotriva deciziilor partidului.

Hubert Thuma este primul lider important din PNL care anunță că la un congres l-ar vota pentru șefia partidului pe Alin Tișe, despre care spune că știe să administreze, fiind la al patrulea mandat de președinte de consiliu județean.

Li se alătură și senatoarea Nicoleta Pauliuc, care se află pe lista liberalilor care au semnat acțiunile în instanță depuse împotriva deciziilor partidului. Pe aceștia și pe cei care au votat Guvernul Adrian Veștea conducerea PNL are în plan, potrivit unor surse interne, să îi excludă din grupurile parlamentare în perioada următoare.

Nicoleta Pauliuc, senator PNL: „Alin Tișe poate fi un președinte al PNL pentru că este un om care crede în valorile conservatoare, care crede în valorile PNL”.

Ilie Bolojan a transmis pentru Știrile ProTV că fiecare membru al PNL are dreptul să candideze la alegeri, dar deocamdată nu este programat niciun congres. Despre tabăra care îl contestă crede că:

„Fiecare membru al PNL are dreptul să candideze atunci când sunt organizate alegeri. Dar, deocamdată, nu este fixat niciun congres. O minoritate care știe că nu poate depăși acest nivel de minoritate și încearcă să compenseze cu foarte mult zgomot. Nimic mai mult. Dacă le este atât de dor de PSD, nu au decât să se ducă la PSD, nu îi vom opri. În PNL nu vor putea rămâne decât dacă respectă deciziile luate cu largă majoritate în forurile statutare ale partidului. Dezbaterea e liberă, disciplina și respectul sunt obligatorii”, a declarat Ilie Bolojan.

Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL: „Nu cred că acești oameni au vreo susținere reală în partid. Eu cred că susținerea lor este de sub 20%, în mod real, dacă nu și mai puțin”.

Nicoleta Pauliuc, senator PNL: „Un partid nu se conduce cu ultimatumuri”.

Raluca Turcan, deputat PNL: „Câtă încredere să aibă în rândul PNL, în rândul membrilor mulți ai PNL, niște oameni care au dat partidul în judecată?”

Printre parlamentarii PNL care au semnat acțiuni în instanță se numără și Alina Gorghiu, Monica Anisie și Lucian Bode.