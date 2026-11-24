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Vibrația zilei este 7 și înțelepciunea o să ne fie călăuză.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Săgetător

Revine cineva cu o ofertă de colaborare și o să faceți echipă, fie acum, fie din februarie-ncolo, alegerea vă aparține.

O s-aveți o discuție-ntre patru ochi cu cineva căruia-i e greu să recunoască, nu poate, pur și simplu, că v-a greșit – dar o s-o facă, totuși.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Capricorn

Se observă o infuzie de capital, dar și cheltuieli în exces – poate aveți o listă lungă de cumpărături și o să tot tăiați din ele până epuizați lista.

Sunt ceva acte pe care trebuie să le parafați, ca să faceți progrese cu demersurile, că par să fie niște urgențe.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Vărsător

O să fiți cooptați în organizarea unui eveniment care poate fi la sfârșitul anului, Revelionul, poate, sau e vreo aniversare, în curând.

V-apropiați cu pași repezi spre o căsătorie și fie o anunțați în ultimul moment, fie îi mobilizați de pe-acum pe cei dragi să se implice și ei.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Pești

E posibil să mai luați diverse lucruri pentru casă și să reamenajați interiorul, să vă puneți casa la punct.

E posibil să candidați la un titlu, ca să vă primiți și voi recompensa, că ați muncit din greu în ultima vreme.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Berbec

E un iureș la serviciu, poate se urgentează demersurile, ca să duceți la bun sfârșit ce v-ați propus, că se-ncheie anul și nu vă doriți, în niciun caz, restanțe.

O să faceți niște drumuri să vă luați aprobările necesare, să susțineți, poate, și un examen.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Taur

Se adună bani de ici, de colo și o să mai luați din cele trebuincioase, ca să nu se aglomereze în preajma sărbătorilor.

O să mai schimbați o vorbă, o strategie cu un posibil partener de afaceri, ca să vedeți dacă se întrevede o variantă de colaborare.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Gemeni

Sunteți pe punctul de a face o schimbare majoră, poate vă luați alt serviciu, vă mutați în altă casă ori poate țara se schimbă.

Prezența cuiva vă poate aduce o veste bună, o confirmare că vi se deschid niște oportunități favorabile.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Rac

O să vă recuperați banii pe care-i meritați și o s-aveți pentru cheltuielile din perioada asta de sfârșit și început de an.

O să faceți un efort financiar să faceți locuința și mai arătoasă, c-aveți musafiri în curând și vreți să se simtă toată lumea bine.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Leu

E o efervescență la voi, multe dintre lucruri se rezolvă singure, altele vă scot peri albi, dar n-o să disperați, că vă plac provocările.

Poate-aveți inspirație și o să găsiți o posibilitate suplimentară de a face rost de bani și contul se va umple. Jupiter, bancherul zodiacului, se ocupă.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Fecioară

Vi se propune o postură avantajoasă, dar rămâne de văzut dacă o s-aveți timp, că pare să fie solicitantă, totuși – calculați-vă șansele.

Se poate să repurtați un succes în formulă de grup și să luați și un premiu, dacă vă uniți forțele cu ale celor din echipă.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Balanță

Aveți planuri mari, să luați parte la diverse evenimente și să relaționați cu cât mai multă lume, c-o să fie ceva de amploare și frumos.

Mai vin bani de ici, de colo și or să v-ajungă pentru alimente, cadouri și plimbări.

Horoscop 25 noiembrie 2026 - Scorpion

Vi se cere ajutorul și o să fiți prompți în replică, sunt oameni la care țineți și care merită orice sacrificiu din partea voastră.

Se întrevede o sursă suplimentară de bani, chiar pe o perioadă scurtă, dar o să fie bine-venită.