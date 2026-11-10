Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc i-a transmis, luni, preşedintelui partidului, Ilie Bolojan, că nu este intimidată de ultimatumul dat de acesta de a-şi retrage acţiunile din instanţă privind deciziile de la Congresul Extraordinar al liberalilor din iunie, ea menţionând că „un astfel de gest nu este doar autoritar, ci şi meschin şi mărunt", scrie Agerpres.

„Domnule Bolojan, trei mesaje vreau să vă transmit: unu, nu mă intimidaţi. Am avut în viaţă lupte mult mai grele decât o dispută cu un preşedinte de partid care, atunci când nu reuşeşte să convingă, încearcă să-şi impună autoritatea prin ameninţări şi ultimatumuri. Am învins cancerul, aşa că va trebui să mă iertaţi dacă ameninţările dumneavoastră nu mă impresionează. Acum veniţi cu un ultimatum de 10 zile: Ori ne retragem acţiunile din instanţă, ori ne daţi afară din grupurile parlamentare. Un astfel de gest nu e doar autoritar, e mărunt şi meschin", a afirmat Nicoleta Pauliuc, într-un mesaj video pe Facebook.

Ea a subliniat că dreptul de acces la justiţie este garantat de articolul 21 din Constituţie.

„Loialitatea faţă de un partid nu poate însemna renunţarea la dreptul de a cere dreptate în instanţă. Dacă eu consider că o decizie încalcă legea sau statutul PNL, am dreptul să o contest. Judecătorii sunt cei care vor stabili cine are dreptate. Şi atunci vă întreb, domnule Bolojan: dacă sunteţi atât de convins că noi greşim, de ce insistaţi să ne retragem procesele? N-ar fi mai simplu să le câştigaţi?", a mai arătat parlamentarul liberal.

Pauliuc a mai menţionat că nu a uitat de ce a intrat în politică, menţionând că a candidat la Ilfov pentru oamenii cărora le-a promis că va apăra pacienţii, familiile şi antreprenorii români şi nu a promis că va „ridica mâna la comandă".

Pauliuc: „Eu m-am îndepărtat de valorile liberale sau dvs v-ați îndepărtat de oamenii pe care PNL a promis că-i reprezintă?”

Ea i-a mai transmis lui Ilie Bolojan că guvernul pe care l-a condus a introdus neplata primei zile de concediu medical, a inclus plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului şi a adoptat măsuri fiscale care au pus o presiune uriaşă asupra firmelor româneşti.

„Aşa că vă întreb: eu m-am îndepărtat de valorile liberale sau dumneavoastră v-aţi îndepărtat de oamenii pe care PNL a promis că-i reprezintă? În încheiere, domnule Bolojan, ce ar trebui să facă un parlamentar atunci când consideră că propriul partid se îndepărtează de ceea ce a promis alegătorilor? Să tacă, să se supună, să renunţe la dreptul de a contesta deciziile conducerii? Şi, dacă refuză, îl daţi afară? Asta numiţi dumneavoastră modernizare şi democraţie? Dacă liberalismul a ajuns să însemne doar libertatea de a fi de acord cu şeful, atunci problema nu este că eu am uitat ce înseamnă să fii liberal, problema este că dumneavoastră aţi uitat şi riscaţi să duceţi PNL pe un drum în care libertatea de opinie este înlocuită cu obedienţa, iar dezbaterea cu ultimatumul", a mai transmis Pauliuc.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, luni, că parlamentarii liberali care au contestat în instanţă deciziile partidului trebuie să îşi retragă acţiunile, în caz contrar urmând să fie excluşi din grupurile parlamentare ale formaţiunii.

Mai mulţi liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Adrian Veştea şi Hubert Thuma, au atacat în instanţă deciziile luate în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.