Pauliuc, după excluderea din grupul PNL: „Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere”. Mesajul pentru partid
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a declarat, miercuri, după excluderea sa şi a Monicăi Anisie din grupul parlamentar liberal, că preşedintele partidului, Ilie Bolojan, a ales „să înceapă execuţiile” cu două femei şi să fie „Omul Negru din încăpere”.
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Ea a precizat că rămâne în PNL şi că solicită în continuare o dezbatere deschisă privind direcţia formaţiunii, potrivit Agerpres.
„Ca urmare a unei decizii a BPN al PNL, iniţiate şi semnate de Ilie Bolojan, eu şi colega mea, Monica Anisie, am fost scoase din grupul PNL din Senat. Motivul oficial: nu am răspuns ultimatumului de a ne retrage acţiunile din instanţă, adică nu am renunţat la un drept garantat de Constituţie. Sunt mai mulţi colegi parlamentari semnatari ai aceloraşi acţiuni în instanţă, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuţiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre preşedintele PNL. Şi de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere”, a scris Pauliuc pe Facebook.
„Rămân în PNL şi cer o dezbatere deschisă despre direcţia partidului”
Senatoarea a subliniat că nu intenţionează să părăsească partidul şi a reiterat necesitatea unei dezbateri interne privind direcţia politică a PNL.
„Rămân în PNL şi cer acelaşi lucru pe care îl ceream înainte de sancţiuni: o dezbatere deschisă despre direcţia partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supravieţui şi stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a adăugat Nicoleta Pauliuc.
Senatoarele PNL Nicoleta Pauliuc şi Monica Anisie au fost excluse din grupul parlamentar liberal, a anunţat, miercuri, liderul grupului, Daniel Fenechiu. În cazul senatorilor Mihai Veştea şi Sorin Cîmpeanu, o decizie a fost amânată pentru două săptămâni.
Pe 8 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a decis ca liberalii care au încălcat deciziile partidului şi au apelat la instanţă pentru a bloca activitatea PNL să aibă la dispoziţie 10 zile pentru a-şi retrage contestaţiile şi a-şi clarifica drumul politic.
Ilie Bolojan le-a dat un ultimatum liberalilor care au contestat deciziile partidului
Pe 9 noiembrie, Ilie Bolojan a precizat că parlamentarii liberali care au contestat în instanţă deciziile partidului trebuie să îşi retragă acţiunile, în caz contrar urmând să fie excluşi din grupurile parlamentare ale formaţiunii.
Alina Gorghiu şi Nicoleta Pauliuc l-au criticat pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, pentru această decizie, anunţând că nu se vor supune ultimatumului. Gorghiu a susţinut că se consideră victima unui „şantaj”.
Un număr de 16 liberali — Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihai Veştea, Sebastian Rusu şi Eduard Mititelu — au atacat în instanţă deciziile luate de conducerea partidului, inclusiv cele privind sancţionarea lor pentru susţinerea Guvernului Veştea.
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