Astfel, potrivit Agerpres, ea a fost înlocuită cu senatorul Silviu Coşa, la propunerea liderului grupului PNL, Daniel Fenechiu. Decizia a fost luată cu 61 de voturi 'pentru', 6 'contra', o abţinere, iar 22 de senatori nu au votat.

De asemenea, plenul a decis, tot la propunerea liderului grupului PNL, cu 61 voturi 'pentru', 4 'contra', 3 abţineri, 29 nu au votat, înlocuirea senatorului Mihai Veştea din Comisia de apărare cu senatorul Călin Petru Marian, care va fi şi secretar al acestei comisii.

Totodată, senatorul PNL Lucian Petrică Rusu a fost numit preşedinte al Comisiei pentru afaceri europene, cu 86 voturi 'pentru', 7 'contra', o abţinere.

O altă decizie luată de plen a fost ca senatorul PNL Vasile Blaga să fie retras de la Comisia pentru afaceri europene.

PSD a vrut să amâne schimbările

Liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a propus, iniţial, amânarea votului în acest sens, menţionând că liderii de grup au stabilit marţi ca aceste numiri şi modificări din comisii să se facă peste două săptămâni, pentru a avea timp toate grupurile de a face schimbările necesare.

Trebuie menționat faptul că senatoarea PNL Pauliuc a fost unul dintre cei doi prim-vicepreședinți ai PNL, care, alături de ”rebelul” Adrian Veștea, s-a declarat gata să-l „sacrifice” pe Ilie Bolojan pentru ca PNL să rămână la guvernare alături de PSD.

"Haideţi să vedem ce se va întâmpla în două săptămâni şi să discutăm atunci aşezat pe tot ceea ce înseamnă componenţa comisiilor şi în interior şi apartenenţa la un grup parlamentar, aşa că vă propun să amânăm pentru două săptămâni de zile discuţia în legătură cu comisiile", a spus Zamfir.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a supus la vot, însă, propunerile liderului grupului PNL, Daniel Fenechiu, menţionând că este vorba despre comisii care aparţin PNL, iar acestea au fost aprobate.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat după vot că nu se poate accepta încălcarea principiului că un partid face ce vrea cu comisiile pe care le are.

"Aş vrea să fac un apel la raţiune şi la păstrarea unor reguli. Noi am hotărât în comitetul liderilor ca discuţia privind schimburile de comisie, eventuale nominalizări să se facă pe 14 septembrie, dar, în acelaşi timp, nu putem să acceptăm încălcarea principiului că un partid face ce vrea cu comisiile pe care le are. Creăm un precedent periculos dacă ne apucăm noi să spunem pe cine trebuie să pună PNL, USR, PSD sau AUR la o comisie sau la alta. Este o comisie dată la un partid, fiecare partid este suficient de responsabil să-şi numească reprezentanţi", a argumentat Peiu.

Ninel Peia, senator PACE - Întâi România, a spus că propunerea de amânare cu două săptămâni era corectă, iar "colegii de la PNL s-au grăbit să acapareze rapid inclusiv comisia care a fost condusă de senatoarea Rodica Cuşmir" (Comisia pentru afaceri europene - n.r.).

"Haide să respectăm Regulamentul! În Regulament scrie la articolul 25, alineatul 2 că funcţiile - de exemplu - în Biroul permanent se împart conform ponderii parlamentare, în care se include şi preşedintele Senatului, ca să înţelegeţi că PNL ar avea dreptul la doar două funcţii, nu trei, cât are. (...) Deci, în momentul în care vor să ia ceva, iau cu japca, asta se întâmplă în Senatul României", a susţinut Peia.

Senatorul PSD Liviu Mazilu a precizat că solicitarea social-democraţilor de amânare a fost făcută pentru a se termina "perioada de mercato, de transferuri pe care le au atât AUR, cât şi PNL", precum şi pentru a vedea dacă se desfiinţează grupuri politice sau se înfiinţează altele noi. El a menţionat că de aceea senatorii PSD nu au votat.

"Înţeleg că a apărut o presiune suplimentară pe o anumită comisie, e treaba dumneavoastră, sigur că respectăm, dar vă anunţ de acum că noi, grupul PSD, vom solicita în discuţia care urmează în cele două săptămâni atât Comisia de apărare, unde astăzi aţi făcut decizie, cât şi în mod evident Comisia de buget şi suntem disponibili la negocieri în acest sens", a adăugat Mazilu.

Grupurile parlamentare ale PNL au decis, marţi, în şedinţe separate, ca parlamentarii PNL care au votat alături de PSD şi de Guvernul Veştea să-şi piardă funcţiile din Camera Deputaţilor şi Senat.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a precizat atunci că deputatul Lucian Bode va fi înlocuit din funcţia de preşedinte al Comisiei de transporturi cu Dragoş Ciubotaru, iar senatoarea Nicoleta Pauliuc va fi înlocuită de la conducerea Comisiei pentru apărare cu Silviu Coşa.