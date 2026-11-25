Senatul și Camera Deputaților se reunesc în ședințe solemne consacrate Zilei Naționale a României
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc miercuri în şedinţe solemne consacrate Zilei Naţionale a României.
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Senatorii vor avea zile libere pe 30 noiembrie şi pe 1 Decembrie. Miercuri, 2 decembrie, vor lucra în comisiile permanente, iar pe 3, 4 şi 5 decembrie vor fi în circumscripţiile electorale, scrie Agerpres.
Programul de la Senat a fost votat de plen luni.
Tot miercuri, de la ora 12:00, Camera Deputaţilor se întruneşte într-o şedinţă solemnă dedicată zilei de 1 Decembrie.
Potrivit deciziei Biroului permanent al Camerei, intervenţiile grupurilor parlamentare ale PSD şi AUR, PNL, USR şi UDMR, minorităţilor naţionale, UPR, S.O.S. România vor fi de câte cinci minute, iar reprezentantul deputaţilor neafiliaţi va vorbi două minute.
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