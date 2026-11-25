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Întrebat de corespondentul Știrile PRO TV Constantin Toma dacă știa încă din 20 noiembrie că urma să fie citat, George Simion a confirmat că primise citația în acea zi, deși anterior lăsase să se înțeleagă că demersurile procurorilor ar avea legătură cu prezentarea raportului AUR privind anularea alegerilor.

Reporter: Ați aflat până la urmă de ce ați fost chemat la Parchet?

George Simion: „O să aflu mâine, nu?”

Reporter: Dar cum ați ajuns să fiți chemat printr-un apel pe telefonul soției dumneavoastră?

George Simion: „Păi, să vă povestesc. Eram cu soția la spital, trebuia să se externeze, pentru că a născut-o pe cea mică, și a sunat un număr necunoscut. Atunci am spus: „Lasă că răspund eu”. A răspuns un domn polițist, care a spus că sunt citat. L-am întrebat ce procuror. A spus Rareș Petru Stan. Noi suntem familiarizați cu numele acestui procuror, pentru că este același care, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, ne-a așteptat în fața scărilor de bloc pe toți din echipa de conducere și ne-a luat telefoanele, laptopurile. Nici acum nu le-am recuperat.”

Reporter: Parchetul v-a trimis pe 20 noiembrie acea citație și, practic, știați de dinainte de prezentarea raportului?

George Simion: „Am primit vineri, pe 20 noiembrie, citație, așa cum am și spus, de altfel.”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat marți, 24 noiembrie, pe Facebook, că a fost citat la Parchetul General în calitate de suspect și că trebuie să se prezinte joi, 26 noiembrie, la ora 11:00.

Facebook/ George Simion

Reprezentanții Parchetului au precizat că procedura de citare a fost efectuată pe 20 noiembrie și au respins orice interpretare potrivit căreia demersurile judiciare ar avea o conotație politică.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție „respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalității, imparțialității și obiectivității”, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit acestora, procedura de citare a lui George Simion a fost efectuată vineri, 20 noiembrie 2026, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi.

În mesajul publicat pe Facebook, liderul AUR a calificat citarea drept „răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/PSD”.

Potrivit unor surse judiciare citate de AGERPRES, George Simion a fost citat pentru a i se aduce la cunoștință că are calitatea de suspect într-un dosar penal privind infracțiunea de instigare publică.

Parchetul General s-a sesizat din oficiu în acest caz pe 10 martie 2025, după declarațiile făcute de liderul AUR în seara zilei de 9 martie, în timpul unui protest organizat în București, în contextul invalidării candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Ancheta a fost declanșată după ce George Simion a scris pe Facebook că membrii Biroului Electoral Central care au decis invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Ulterior, într-o conferință de presă, liderul AUR și-a nuanțat declarația, susținând că se referea la „jupuiți de privilegii” și la eliminarea membrilor BEC de la conducerea statului „pașnic și democratic”.