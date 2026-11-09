"Astăzi vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi în propriul partid. Am înţeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiunea de a renunţa la justiţie, să ţi se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale şi apartenenţa la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani. Şi da, mă consider victima unui şantaj şi o spun de la început, nu voi ceda", a transmis Alina Gorghiu către News.ro.

Deputatul PNL a arătat că ce s-a întâmplat în Biroul Politic naţional al PNL e foarte grav.

"Potrivit deciziilor domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunţe la litigii, sub ameninţarea excluderii din grupurile parlamentare. Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiştii şi să renunţe la acest şantaj în interiorul PNL", spune Gorghiu.

Ea mai afirmă că a vorbit de atâtea ori despre presiunea asupra victimelor de a-şi retrage plângerile, despre frică, despre ameninţări, despre cât de greu este să mergi mai departe când cineva, oricine încearcă să le aducă la tăcere.

"Astăzi mă confrunt eu însă cu acest şantaj de a renunţa la un demers în justiţie. Cum credeţi că aş mai putea să le spun altora să aibă curaj să-şi apere drepturile dacă eu aş renunţa la ale mele? Şi nu, n-o să mă las şantajată. Nu mă voi lăsa intimidată şi nici n-am de gând să-mi retrag nicio sesizare, nicio acţiune în instanţă ca urmare a acestor ameninţări. Dreptul meu de a mă apăra în faţa unui abuz nu e negociabil. Iar abuzurile, iată, pot veni şi din partea propriei conduceri de partid", a subliniat Alina Gorghiu.

Gorghiu: „Nu-mi schimb convingerile, pentru că astăzi ele deranjează conducerea partidului meu”

Alina Gorghiu menţionează că are 27 de ani în PNL, a cunoscut mulţi preşedinţi şi a fost ea însăşi preşedinta acestui partid.

"Am crezut şi cred în statul de drept, în lege, am promovat respectul pentru fiecare dintre noi. Am apărat dreptul fiecăruia de a merge în faţa unui judecător atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, demnitatea sau imaginea. Nu-mi schimb convingerile, pentru că astăzi ele deranjează conducerea partidului meu. Am promovat integritatea, am adus oameni noi, am făcut fuziuni, am purtat dispute şi polemici politice şi am făcut şi greşeli. Poate că pe unii dintre colegi i-am nedreptăţit, dar niciodată, niciodată n-am cerut cuiva să renunţe la un proces pentru a putea rămâne în partid sau în grupul parlamentar", a mai spus Alina Gorghiu.

Deputatul PNL mai spune că niciodată nu a considerat că funcţia de preşedinte îi dă dreptul să pună oamenii să aleagă între partid şi drepturile lor.

"Constituţia garantează, articolul 21, accesul liber la justiţie. (..) Acest drept îl am ca cetăţean. Nu mi l-a acordat preşedintele PNL, nici Biroul Politic Naţional. Liberul acces la justiţie e un drept constituţional al fiecăruia dintre noi. Gândiţi-vă la milioanele de români care-şi caută dreptatea în istanţă. Cum ar fi să li se spună: dacă nu îţi retragi acţiunea, îţi pierzi locul de muncă sau dacă nu îţi retragi acţiunea, te dăm afară din casă? Ce libertate mai are un om să-şi apere drepturile dacă e ameninţat tocmai pentru că a cerut în instanţă să i se facă dreptatea? Nimeni n-ar trebui să fie pus în faţa unei asemenea alegeri", a mai spus Alina Gorghiu.

"Mă aştept ca atacurile să se înteţească, dar aceste atacuri nu vor dicta deciziile. Nu mi-e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu şi nici de cei care cred că funcţia de partid le permite să mă reducă pe mine sau pe colegii mei la tăcere. Lupta politică trebuie să aibă limite", a arătat aceasta.

Potrivit Alinei Gorghiu, "când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea la justiţie, ai depăşit o linie roşie".

"Din punctul meu de vedere, un lider care recurge la asemenea presiuni îşi pierde autoritatea morală în faţa colegilor. Iar tăcerea în faţa unei asemenea presiuni o face şi mai uşor de repetat. Deci nu am de gând să tac, indiferent de consecinţe, nu voi retrage acţiunile pentru a-mi păstra locul în grupul parlamentar. Am investit 27 de ani din viaţă în acest partid şi tocmai de aceea refuz să accept că un liberal trebuie să-şi lase drepturile la uşa partidului. Îmi voi apăra aceste drepturi în justiţie până la capăt", a mai transmis Alina Gorghiu.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni că în conducerea partidului s-a luat decizia de respectare a deciziilor grupurilor parlamentare în votul membrilor acestor grupuri, atât la Cameră cât şi la Senat, el arătând că fiecare poate să voteze aşa cum doreşte, dar nu din interiorul grupului politic respectiv.

El a spus, despre liberalii care au contestat în instanţă deciziile Congresului partidului, că au două posibilităţi, să retragă aceste procese sau mandatul dat acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri.

"Cei care contestă acest drept principial de a face recomandări privind votul într-o problemă sau alta, care este o problemă fundamentală, au două posibilităţi, să retragă aceste procese sau mandatul dat acestor grupuri parlamentare este să nu mai facă parte din aceste grupuri", a răspuns Ilie Bolojan, el adăugând că este o chestiune de claritate, de decenţă şi de normalitate.