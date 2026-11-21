Principalul motiv îl reprezintă „lipsa implicării, a activităţii susţinute şi a coordonării la nivel naţional a Organizaţiei Femeilor Liberale în ultimii doi ani, aspecte semnalate de reprezentantele organizaţiilor judeţene”, scrie News.ro.

„Biroul Politic Naţional al Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL), reunit sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în format fizic şi online, a aprobat, prin vot secret, demiterea din funcţia de preşedinte OFL a doamnei Nicoleta Pauliuc. Din cele 45 de voturi exprimate, 42 au fost în favoarea propunerii de demitere, două împotrivă şi un vot a fost consemnat ca nul (abţinere). Principalul motiv care a stat la baza acestei decizii îl reprezintă lipsa implicării, a activităţii susţinute şi a coordonării la nivel naţional a Organizaţiei Femeilor Liberale în ultimii doi ani, aspecte semnalate de reprezentantele organizaţiilor judeţene”, scrie într-un comunicat de presă transmis de OFL.

Potrivit sursei citate, în această perioadă, cei trei prim-vicepreşedinţi OFL, Geanina Pistru-Popa, Arina Moş şi Mihaela Suciu, alături de secretarul general OFL, Stela Firu, au susţinut reluarea dialogului şi a activităţilor organizaţiei, prin întâlniri cu reprezentantele filialelor din ţară.

„Nu ne dorim dezbinare”

Astfel, au fost organizate trei întâlniri succesive: în 20 septembrie, în 30 octombrie – 1 noiembrie şi în 21 noiembrie – şedinţa Biroului Politic Naţional OFL.

În comunicat se precizează că, la niciuna dintre cele trei convocări, Nicoleta Pauliuc nu a participat la dialogul cu reprezentantele organizaţiilor din ţară. Decizia adoptată în cadrul BPN OFL exprimă voinţa majoritară de relansare a activităţii organizaţiei, prin implicare, colaborare şi consolidarea echipelor judeţene, scrie în document.

„Organizaţia Femeilor Liberale are nevoie de activitate, de dialog permanent şi de o echipă care construieşte împreună. Nu ne dorim dezbinare, ci o organizaţie în care fiecare femeie este ascultată, respectată şi implicată. Este momentul să trecem de la dialog la acţiune”, au declarat Geanina Pistru-Popa, Arina Moş şi Mihaela Suciu, prim-vicepreşedinţi ai OFL.

Nicoleta Pauliuc: Eu nu consider că am greșit. Rămân președinta organizației

Nicoleta Pauliuc a reacționat printr-o lungă postare pe Facebook, unde a spus că doar Congresul partidului o poate demite. „Eu nu consider că am greşit, dar am ajuns la şase sancţiuni pentru acelaşi lucru”, afirmă ea. Pauliuc susţine că, în ultimul an şi jumătate, viaţa internă a PNL a fost „realmente îngheţată”. „Am aflat de la televizor despre decizii importante, despre măsuri care afectau milioane de români, despre direcţia în care merge partidul nostru. Nu ne-a întrebat nimeni ce credem”, arată ea, menţionând că va contesta decizia.

„Cunosc prea multe femei extraordinare în acest partid, care au construit organizaţii, au câştigat alegeri, au crescut copii, au avut grijă de părinţi şi au găsit puterea să facă politică într-o lume în care, de multe ori, trebuie să muncească de două ori mai mult pentru a fi ascultate. Ele merită mai mult decât să fie prinse în răfuielile interne ale partidului. Astăzi, BPN al Organizaţiei Femeilor Liberale a votat o propunere de demitere a mea din funcţia de preşedintă. Este al şaselea episod de sancţionare şi presiune politică din ultimele luni, toate pornite de la acelaşi lucru: am votat pentru învestirea unui prim-ministru liberal şi am cerut instanţei să verifice legalitatea unor decizii ale conducerii partidului”, a scris Nicoleta Pauliuc.

Ea a arătat că Statutul PNL prevede o singură sancţiune pentru o faptă, în funcţie de gravitatea ei.

„Eu nu consider că am greşit, dar am ajuns la şase sancţiuni pentru acelaşi lucru. Regulamentul OFL e clar: preşedinta e aleasă de Congres şi numai Congresul o poate demite. Până atunci, rămân preşedinta Organizaţiei Femeilor Liberale”, a scris Pauliuc.

Ea a detaliat explicaţiile într-o postare pe blogul său.

„Ilie Bolojan consideră că o anchetă parlamentară privind folosirea unei maşini SPP pentru transportul unor invitaţi la nunta fiicei sale este hărţuire. Dacă o anchetă parlamentară poate fi resimţită ca hărţuire, cum ar trebui să descriu eu cele şase episoade de sancţionare şi presiune politică îndreptate împotriva mea de conducerea PNL? Statutul PNL prevede aplicarea unei sancţiuni în funcţie de gravitatea faptei. În cazul meu, acelaşi conflict politic a generat deja şase măsuri şi ameninţări de sancţionare. Aşa că vă întreb: câte consecinţe poate avea un singur vot politic? Totul a început după ce am votat pentru învestirea unui prim-ministru liberal şi am cerut instanţei să verifice legalitatea unor decizii ale conducerii partidului”, a susţinut Pauliuc.

Potrivit acesteia, mai întâi, s-a decis excluderea din PNL a parlamentarilor care au votat Guvernul Veştea, decizie pe care a contestat-o în instanţă, iar efectele ei au fost suspendate.

Nicoleta Pauliuc: „Nu ne-a întrebat nimeni ce credem”

„Apoi a fost organizat un Congres extraordinar, a fost modificat statutul, a fost aleasă o nouă conducere şi s-au luat din nou decizii împotriva celor care au votat Guvernul Veştea. Am mers din nou în instanţă. Şi aceste hotărâri au fost suspendate. După aceea, am fost înlăturată de la conducerea Comisiei pentru apărare din Senat. Am fost înlocuită şi din delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. A urmat ultimatumul: zece zile să îmi retrag acţiunile în instanţă, altfel risc excluderea din grupul parlamentar PNL. Este posibil ca luni, 23 noiembrie, această ameninţare să fie pusă în practică. Iar astăzi a venit rândul BPN al OFL, prin propunerea de demitere a mea din funcţia de preşedintă. În paralel, am fost ţinta unor atacuri publice, unele îndreptate inclusiv împotriva familiei mele. Familia mea, care nu are nicio vină şi care nu ar trebui să plătească pentru opiniile mele politice”, a adăugat Nicoleta Pauliuc.

Ea a susţinut că, în ultimul an şi jumătate, viaţa internă a PNL a fost „realmente îngheţată”.

„Am aflat de la televizor despre decizii importante, despre măsuri care afectau milioane de români, despre direcţia în care merge partidul nostru. Nu ne-a întrebat nimeni ce credem. Nu ne-a cerut nimeni părerea. Ni s-a cerut doar să susţinem deciziile conducerii. Iar astăzi, culmea ironiei, sunt acuzată că Organizaţia Femeilor Liberale nu a avut suficientă activitate. Domnule Bolojan, dacă vreţi să facem bilanţul activităţii politice, haideţi să îl facem pentru toată lumea. Inclusiv pentru dumneavoastră. Câte dezbateri reale au avut loc în PNL? Câte programe liberale au fost construite împreună cu organizaţiile din teritoriu? De câte ori au fost consultaţi membrii partidului înaintea unor decizii importante? Şi dacă tot vorbim despre principii liberale, mă întreb unde au fost aceste principii când au fost adoptate măsuri care au pus poveri suplimentare pe umerii mamelor şi ai bolnavilor. Mi-aş fi dorit ca acele colege care astăzi cer sancţionarea mea să fi vorbit cu aceeaşi hotărâre şi atunci. Să fi cerut explicaţii, să fi apărat femeile, familiile şi pacienţii”, a afirmat Pauliuc.

Ea şi-a exprimar regretul că, în PNL, energia este consumată ”pedepsindu-ne între noi, în loc să luptăm pentru oamenii care şi-au pus încrederea şi speranţa în noi”.

„Voi contesta hotărârea de astăzi a BPN al OFL pe căile prevăzute de statut şi de lege. Rămân liberală şi rămân alături de femeile din această organizaţie”, a conchis Pauliuc.