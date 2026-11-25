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„Domnule Rogobete, palatul devine circ când clovnul intră în palat crezându-se rege. (...) Cine minte, domnule Rogobete? Oamenii care spun oripilaţi ce trăiesc prin spitale sau dumneavoastră cu tabelele frumoase? Ar trebui să vă daţi demisia, aţi demonstrat deja că nu vreţi şi nici nu puteţi", a afirmat Buzoianu, potrivit Agerpres.

Aceasta l-a acuzat pe ministrul Sănătăţii că minte, aducând drept argumente, printre altele, lipsa medicamentelor din farmacii.

„Aţi deranjat pacienta care, după tratamentul de chimioterapie, trebuie să se ducă să facă turul tuturor farmaciilor şi nu găseşte medicamente şi dumneavoastră veniţi şi-i spuneţi că minte, că realitatea din mintea dumneaei este aşa, inexistentă. Aţi deranjat oraşele în care ar fi trebuit să existe astăzi spitale din banii din PNRR. 8 din 27, atâtea există. În octombrie le spuneaţi producătorilor că pacienţii au nevoie de medicamente, nu de explicaţii. Trei săptămâni mai târziu, un pacient vine şi vă spune că nu ştie unde să găsească un medicament şi dumneavoastră scoateţi de la naftalină un tabel şi spuneţi că medicamentul respectiv există peste tot, mai puţin în toate farmaciile în care pacientul respectiv a intrat. (...) De ce minţiţi pacienţii că există medicamente care nu există în farmacii? De ce minţiţi că au existat vaccinuri antigripale, când după aceea tot dumneavoastră a trebuit să veniţi să spuneţi că nu erau suficiente şi să vă lăudaţi că au venit loturi suplimentare? De ce zace o platformă moartă de 2 ani de zile prin care pacienţii ar fi putut să vină să declare medicamentele lipsă? Şi nu în ultimul rând, de ce astăzi, în 2026, un pacient care intră în spital, ca să poată să fie tratat, nu de puţine ori trebuie să-şi trimită rudele ca să îi cumpere materiale sau medicamente din afara spitalului?”, a afirmat deputata USR.

Potrivit acesteia, ministrul a „politizat spitalele”.

„Nu vă pasă să rezolvaţi toate aceste probleme, pentru că, de fapt, domnule Rogobete, dumneavoastră nu le veţi trăi niciodată. Pentru că, domnule Rogobete, dacă Doamne fereşte, dumneavoastră, da, cel care nu ascultaţi, vă veţi îmbolnăvi, dacă, Doamne fereşte, dumneavoastră, vă veţi îmbolnăvi, spitalele din România vă vor aştepta cu covorul roşu şi cu medicamente gratuite. Că asta aţi făcut, aţi politizat toate spitalele", a mai spus Diana Buzoianu.