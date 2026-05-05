Doi prim-vicepreședinți PNL, gata să-l „sacrifice” pe Bolojan pentru a rămâne la guvernare: Ar fi o eroare istorică să plecăm

Doi prim-vicepreședinți ai PNL, Adrian Ioan Veștea și Nicoleta Pauliuc, au reacționat public după ce guvernul Bolojan a fost demis, spunând că partidul nu ar trebui să iasă de la guvernare, avertizând că „ar fi o eroare istorică”.
Guvernul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi și doar 4 voturi împotrivă. Restul parlamentarilor, până la cei 431 prezenți în sală, s-au abținut de la vot.
Votul împotriva Guvernului Bolojan din Parlament produce efecte imediate asupra Executivului, care intră automat în regim interimar până la instalarea unui nou cabinet.
Căderea Guvernului deschide o procedură constituțională clară, care implică atât Palatul Cotroceni, cât și partidele parlamentare.
Odată ce moțiunea de cenzură este adoptată de majoritatea parlamentarilor, Executivul este demis oficial. Prim-ministrul este obligat să înainteze imediat demisia Guvernului către președintele României.
„Datoria noastră nu este să ne retragem demonstrativ”
Adrian Ioan Veștea, care este și președintele Consiliului Județean Brașov, a transmis că își menține sprijinul pentru fostul premier și pentru direcția asumată de partid, dar „PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor”: „L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români.
După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea. Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni.
Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde, în comuna sau în orașul lui, pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect cu fonduri europene care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului.
Am văzut România de jos în sus - din Primăria din Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Am învățat un lucru simplu: țara asta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și din proiecte duse până la capăt. PNL este, astăzi, mai mult ca oricând, partidul care livrează. Datoria noastră nu este să ne retragem demonstrativ, ci să ne facem treaba, acolo unde se iau deciziile în țara noastră.”
Nicoleta Pauliuc, care ocupă și funcția de senatoare PNL, a avertizat că o eventuală ieșire a PNL de la guvernare ar reprezenta „o eroare istorică”, în condițiile în care liberalii au suportat costurile politice ale reformelor recente: „Îl respect pe Ilie Bolojan pentru întreaga sa carieră și pentru lucrurile îndrăznețe pe care și le-a asumat ca premier. Și mi-aș dori ca, în acest punct de cotitură, PNL să nu confunde demnitatea cu încăpățânarea, și consecvența cu rigiditatea.
Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate — ar fi abandon.
PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cu patru condiții ferme: parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare — nu negat la televizor, și excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură.
Cred în PNL. Am rezistat la furtuni mai grele. Vom rezista și acum — dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora.”
Declarațiile celor doi lideri liberali vin într-un moment de tensiune politică majoră, după căderea Guvernului Bolojan, și indică o poziționare în favoarea continuării guvernării printr-o nouă formulă politică proeuropeană.
Ce au declarat Predoiu și Ciucu
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, marţi, după ce a fost votată moţiunea de cenzură, că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue.
„PNL este un partid cu relevanţă strategică pentru România”, susţine Predoiu, adăugând că liberalii nu trebuie să abandoneze guvernarea.
„În niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluţia moţiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuţiile, negocierile, până când, vorba unui fost premier liberal – Stolojan - se câdea sub masă”, a declarant, marţi, Cătălin Predoiu, după votul moţiunii. El apreciază că PNL şi Ilie Bolojan nu meritau această moţiune de cenzură.
Iată ce declara președintele Nicușor Dan, în data de 25 martie 2025, la acea vreme candidat independent în cursa pentru prezidențiale, invitat la Andreea Esca la ȘtirileProTV, despre desemnarea lui Predoiu ca premier (minutul 12:30) - AICI.
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei, a afirmat că PNL îl susţine în continuare pe Ilie Bolojan.
”Moţiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează”, a scris, marţi, pe Facebook, Ciprian Ciucu.
Şedinţa Biroului Politic Naţional PNL în format extins are loc de la ora 17.00.
Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:
Articol recomandat de sport.ro