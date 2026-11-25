Generează rezumat cu AI

Astfel, moțiunea a fost adoptată cu 154 de voturi „pentru” și 91 „împotrivă”. Adoptarea moțiunii simple nu are drept efect încetarea mandatului ministrului vizat, deoarece exprimă voința politică a Parlamentului, însă nu are efect juridic.

Imediat după adoptarea moțiunii simple, Alexandru Rogobete le-a spus parlamentarilor care strigau ”Demisia!” că nu va demisiona din funcția de ministru al Sănătății.

„Nu mai urlați că faceți roșu în gât și consumați banii sistemului! Un singur lucru vreau să zic. Dincolo de circul care-i caracterizează, dincolo de circul care-i caracterizează, pentru că doar atât știu să facă, nu am cum să îmi dau demisia în fața unei moțiuni, în fața unei moțiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat datorie românilor, 1.000.000.000 euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generații. Nu, nu am cum să îmi dau demisia de o moțiune scrisă de unii care nu au făcut nimic pentru țara asta niciodată. Mulțumesc”, a declarat Rogobete, făcând aluzie la faptul că fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, membru USR, este urmărit penal în scandalul vaccinurilor Covid-19.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu: „Plecați acasă, sunteți o rușine!”

În replică, deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a transmis lui Alexandru Rogobete că trebuie să plece de la conducerea Ministerului Sănătății.

”Am să citez din domnul Grindeanu, care spunea că orice ministru care este în funcție - în 28 martie spunea asta - și care primește un vot de blam din partea Parlamentului, ar trebui să plece acasă. Deci, domnule Rogobete, domnul Grindeanu a spus că trebuie să plecați acasă. Așa că plecați acasă și pentru că sunteți extraordinar de mincinos.

O să vă aduc aminte doar despre o minciună imensă, spusă în aprilie 2026. Ați spus că în august, două centre de mari arși, unu din Timișoara și unul din Mureș, vor primi pacienți. Am mers în noiembrie la Timișoara, la Centrul de Mari Arși. Este o clădire mare, frumoasă, goală, pentru că nu ați fost în stare să licitați și echipamentele. Același lucru se întâmplă și la Mureș. Același lucru se întâmplă cu Centrul Oncologic de la Timișoara, pe care l-ați promis și nu l-ați făcut. Plecați acasă! Sunteți o rușine!”, a spus Ungureanu.

Și senatorul USR Cristian Ghinea a amintit despre declarația făcută de președintele PSD Sorin Grindeanu în martie 2026, când a susținut că un astfel de vot este „un semnal important pe care nu poți să-l ignori”.

”Moțiunea contra instabilului Rogobete a trecut de Camera Deputaților. Eu sunt de acord cu domnul matematician Sorin Grindeanu, care spunea în 28 martie 2026:

„Orice prim-ministru care e în funcţie şi are un semnal de acest tip trebuie să ţină cont. Eu vă spun că nu te joci. (..) un prim-ministru responsabil trebuie să ţină cont de votul Parlamentului. Dacă trece moţiunea simplă e un semnal important pe care nu poţi să îl ignori şi care, în mod normal, te duce la anumite schimbări”.

Domnule Grindeanu, principiile sunt principii, dom'le, nu ne jucăm. Domnul prim ministru Neacşu trebuie să îl retragă pe amărât din guvern”.

Ce scrie în moțiunea simplă împotriva ministrului Rogobete

Moţiunea a fost depusă săptămâna trecută de parlamentarii celor două formaţiuni şi este intitulată „Un pacient nu poate înghiţi un tabel, un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic”, potrivit Agerpres.

Semnatarii susţin că ministrul Sănătăţii este mai preocupat de propria imagine, de fotografii şi clipuri video, decât de gestionarea problemelor din sistemul sanitar, precum criza medicamentelor esenţiale pentru pacienţii oncologici şi cei cu tulburări psihice.

„Ministrul PSD Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătăţii, transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele şi tratează semnalele pacienţilor ca pe o problemă de imagine. Ministrul Rogobete este responsabil pentru modul deficitar în care a fost construit bugetul Sănătăţii pe 2026, din cauza căruia s-a ajuns, la începutul lunii octombrie, ca mai multe componente ale sistemului să fie în prag de blocaj. Apoi, la rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, Alexandru Rogobete a anunţat, cu satisfacţie, alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, cifră în spatele căreia se ascund însă restanţe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite. În spatele celor 4,7 miliarde de lei se află angajatori care îşi văd resursele financiare blocate, întreprinderi care îşi finanţează activitatea din credite şi oameni pentru care concediul medical a reprezentat o perioadă de boală, nu o alegere", potrivit unui comunicat de presă al USR.

Deputaţii celor două formaţiuni au cerut prezentarea unui calendar clar de finanţare şi plată a restanţelor, defalcat pe perioade şi case de asigurări de sănătate, precum şi a măsurilor prin care Guvernul va preveni acumularea unor noi întârzieri.

„Ministrul PSD Alexandru Rogobete preferă să ascundă situaţia reală a stocurilor de medicamente”

„Tot ministrul PSD Alexandru Rogobete preferă să ascundă situaţia reală a stocurilor de medicamente, nefăcând nimic să existe un mecanism de înregistrare şi urmărire a sesizărilor farmaciilor privind medicamentele lipsă. Zilele trecute, la sesizarea unei paciente oncologice, care a reclamat că nu găseşte unul din medicamentele necesare, ministrul Rogobete s-a grăbit să ofere, în loc de soluţii concrete, tabele şi lecţii despre panică şi „informaţii neadevărate”. România avea, încă din octombrie 2016, platforma medicamentelipsa.ms.ro, unde pacienţii şi profesioniştii puteau semnala lipsuri, iar statul îşi asuma un răspuns. Platforma a funcţionat ani la rând. În martie 2024, Ministerul Sănătăţii condus de PSD confirma că nu mai funcţiona. Practic, un instrument de ascultare a pacienţilor a fost lăsat să cadă", se precizează în comunicat.

Iniţiatorii moţiunii simple mai susţin că ministrul Sănătăţii încearcă să exercite control politic asupra instituţiilor din domeniu care gestionează fonduri publice, în detrimentul autonomiei şi profesionalizării acestora.

„La 16 noiembrie 2026, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anulat concursul pentru 16 posturi de director general din cadrul caselor de asigurări de sănătate, cu două zile înainte de proba scrisă. Anunţul oficial invocă, între motive, rezoluţia ministrului Sănătăţii din 13 noiembrie 2026 privind suspendarea concursurilor. USR şi PNL solicită publicarea rezoluţiei, explicarea aplicării ei unei proceduri în care dosarele fuseseră deja evaluate şi prezentarea calendarului pentru ocuparea prin concurs a celor 16 posturi. Nu în ultimul rând, Alexandru Rogobete poartă responsabilitatea, ca secretar de stat şi apoi ca ministru, în pierderea banilor prevăzuţi în PNRR pentru modernizarea şi construcţia de spitale în toată ţara. România a avut în ultimii 5 ani mai mulţi bani disponibili pentru investiţii în spitale decât în ultimii 35 de ani împreună. Cu toate acestea, din lista de 27 de spitale care trebuiau să fie construite cu cele 2,2 miliarde de euro nerambursabili din PNRR au mai rămas doar opt. Trei au fost tăiate complet, nouă au fost mutate pe Programul Sănătate 2021-2027, cu termen teoretic 2028, iar şase au fost mutate pe împrumut de la Banca Europeană de Investiţii", conform sursei citate.

Parlamentarii PNL şi USR mai spun că, pentru toate aceste motive, Alexandru Rogobete nu trebuie să mai fie ministru al Sănătăţii.

Marţi, ministrul Rogobete a criticat modul în care a fost redactată moţiunea simplă, susţinând că aceasta ar fi fost scrisă de fostul ministru Vlad Voiculescu şi că parlamentarii semnatari ar fi preluat acuzaţiile acestuia. Rogobete a anunţat că va răspunde acuzaţiilor cu documente, cifre şi fapte.

„Această moţiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune şi manipulează informaţiile. De altfel, chiar domnul Voiculescu susţine public, în emisiuni de televiziune, că a scris această moţiune. Am trei întrebări pentru parlamentarii semnatari: în ce calitate scrie Vlad Voiculescu moţiuni pentru Parlamentul României, în condiţiile în care nici măcar nu este membru al acestui Parlament? Vă scrie şi declaraţiile politice? Vă pregăteşte şi intervenţiile parlamentare? Vă face şi temele? Aţi fost aleşi să reprezentaţi cetăţenii României, nu să deveniţi simpli notari care parafează o moţiune al cărei autor este Vlad Voiculescu", a scris Rogobete pe Facebook.

În opinia sa, sistemul de sănătate are nevoie de soluţii, nu de „spectacol politic şi de reglări de conturi".

„Nu confundaţi răbdarea mea cu slăbiciunea! Tot aşa aţi procedat şi când au fost aprobate achiziţiile uriaşe de vaccinuri? Tot la comandă, fără să vă puneţi întrebări? Cine îşi asumă datoria de 1 miliard de euro lăsată de voi românilor?", a transmis Rogobete.