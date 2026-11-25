Bugetul pe 2027, în discuție la Guvern. Luca Niculescu: Vom decide rectificarea după ce vedem toate cifrele din PNRR
Premierul Luca Niculescu a anunţat că discuţiile pentru elaborarea bugetului pe anul viitor au început şi se aşteaptă ca ele să se desfăşoare în fiecare zi.
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Luca Niculescu a fost întrebat, miercuri, după o vizită făcută la uzina Dacia din Mioveni, dacă Guvernul ia în calcul o nouă rectificare bugetară în acest an, scrie news.ro.
„Am început discuţiile pentru bugetul pe anul viitor şi cred că vom avea în fiecare zi discuţii. În ceea ce priveşte rectificarea aceasta, o vom decide – dacă va fi sau nu – după ce vedem toate cifrele din PNRR”, a declarat premierul.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirma, luni, că aşteaptă, în această săptămână, raportul solicitat ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, privind situaţia la 31 octombrie, după care vor avea loc discuţiile privind rectificarea bugetară şi noul buget.
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