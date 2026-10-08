După ce l-a demis din Guvern și l-a acuzat de măsuri ”dezastruoase”, Grindeanu spune că nu are o problemă cu Ilie Bolojan

Stiri Politice
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că ar fi dispus să guverneze din nou cu Ilie Bolojan - într-o eventuală alianță politică între PSD, PNL și UDMR - pentru a scoate țara din criza politică, declanșată după ce PSD și AUR l-au demis pe Ilie Bolojan.

autor
Cristian Matei

Grindeanu a fost întrebat, joi, într-o conferință de presă organizată după ce liderii social democrați au discutat cu premierul desemnat Luca Niculescu, dacă ar vedea în viitor un posibil guvern PSD, PNL și UDMR, și, implicit cu liderul PNL, Ilie Bolojan.

În replică, el a răspuns că nu are o problemă cu Bolojan, în condițiile în care acesta este președintele PNL, astfel că, automat, ar trebui să colaboreze cu el.

Jurnalist: Ați fi dispus să intrați într-o guvernare cu PNL și cu UDMR, și implicit și cu Ilie Bolojan? 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu: „Da ... Ilie Bolojan nu e o problemă în acest moment pentru Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan îi președintele PNL, n-am ce să-i fac eu ordine în PNL, e treaba lor cum își gestionează lucrurile. Ce să spun eu dacă e bun Ilie Bolojan ca președinte PNL sau nu, fiindcă avem un prim-ministru desemnat, Luca Niculescu.”

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În iulie, Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că pune în pericol proiectele PNRR

În luna iulie, Grindeanu a afirmat că România riscă să piardă investiții importante din cauza modului în care Ilie Bolojan gestionează jaloanele restante.

Liderul PSD a avertizat că „ceasul ticăie” și a susținut că Executivul condus de Bolojan nu a avansat suficient reformele și proiectele necesare pentru fondurile europene

Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că induce în eroare opinia publică privind PNRR și TVA la locuințe

De asemenea, l-a acuzat pe Bolojan că induce în eroare opinia publică privind PNRR și TVA la locuințe, în disputa privind blocajul de la cadastru și TVA-ul pentru locuințe.

„Păi minte. Minte! E fals. Să mai învețe.”, a spus Grindeanu despre Bolojan.

L-a acuzat de măsuri economice „dezastruoase”

De asemenea, președintele PSD a mai afirmat despre Ilie Bolojan că a adoptat măsuri economice „dezastruoase”, și anume că:

  • „Măsurile economice dezastruoase luate de Bolojan” au afectat competitivitatea României.
  • Bolojan are „interes zero” pentru sprijinirea economiei.
  • Guvernarea sa „sugrumă economia”.
  • L-a descris drept un „administrator taie-tot”.
PSD, conferință de presă despre decizia finală referitoare la premierul desemnat, Luca Niculescu. Anunțul lui Sorin Grindeanu

Sursa: StirilePROTV

Etichete: sorin grindeanu, PNL, guvern,

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