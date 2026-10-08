Într-un mesaj publicat pe Facebook, Bolojan spune că în discuția pe care o va avea cu premierul desemnat va analiza ”cum putem pune capăt crizei politice declanșate de PSD și AUR”.

Președintele PNL a trasat și câteva obiective ”urgente” ale viitorului Guvern:

”• să asigure funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară;

• să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele stabilite pentru acest an;

• să pregătească bugetul pentru anul viitor.”

Bolojan: Menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar, principala provocare

În continuare, liberalul spune că, dincolo de aceste urgențe, indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, ”menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare”.

În opinia sa, disciplina bugetară este o condiție de bază pentru controlul cheltuielilor, iar riscurile sunt deja prezente:

”Împrumuturile din perioadele trecute și dobânzile mari pe care acestea le implică au majorat rapid datoria publică, crescând riscul pierderii controlului asupra bugetului. Situația este complicată de creșterea ratei dobânzii la care se împrumută România, pe fondul unui fenomen mondial determinat, între altele, de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de efectele căderii guvernului, ale declarațiilor populiste ale PSD și ale prelungirii instabilității politice”, spune Bolojan.

El mai atrage atenția asupra faptului că această creștere a primei de risc pentru țara noastră ”reflectă preocuparea creditorilor față de lipsa de stabilitate și responsabilitate fiscală într-un context politic incert.”

Bolojan: ”Fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual”

De asemenea, premierul interimar subliniază faptul că fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual.

El susține că țintele de deficit stabilite pentru anul 2027 și pentru 2028 ”nu sunt negociabile”.

”Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem. Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm.”, mai spune premierul interimar.

Bolojan: ”Cheltuielile statului nu trebuie să crească”

Nu în ultimul rând, mai spune liberalul, ”cheltuielile statului nu trebuie să crească”.

”Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre „austeritate sălbatică” sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat.

Cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulțumirea. Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început și pe care nu îl vom accepta nici în continuare.”, mai precizează Bolojan.