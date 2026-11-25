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Legal, documentul nu îl obligă ori sancționează cu nimic pe Rogobete, care a declarat că n-are de gând să demisioneze. Și nu îi va cere asta nici prim-ministrul Luca Niculescu.

Chemat de PNL și USR să dea explicații în Parlament pentru lipsa unor medicamente esențiale, dar și despre campania puternică de PR pe care și-o face, inclusiv pe conturile de rețele sociale ale Ministerului Sănătății, Alexandru Rogobete s-a trezit contestat și de AUR.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Pentru o secundă am crezut că sunt într-o sală de circ. Apoi, brusc, mi-am adus aminte că se află USR-ul în sală, iar unde este USR-ul nu poate fi decât circ”.

Diana Buzoianu, deputat USR: „Domnule Rogobete, palatul devine circ când clovnul intră în palat crezându-se rege”.

Adrian Cozma, deputat PNL: „Lăsați campania de PR și apucați-vă de treabă”.

Alexandru Rogobete: „Nu mă filmez când îmi caut cei trei centimetri prin Dunăre”.

154 de voturi „pentru”, venite de la PNL, USR și AUR, au fost de ajuns ca moțiunea simplă să treacă. Totuși, nu poate avea efecte directe în componența Guvernului, pentru că nu poate duce la demiterea ministrului. Alexandru Rogobete a anunțat că nu pleacă de la Ministerul Sănătății.

Alexandru Rogobete: „Nu am cum să-mi dau demisia de o moțiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru țara asta niciodată”.

Premierul Luca Niculescu îl susține.

Luca Niculescu, premier: „Continui să sprijin toate eforturile pe care le face domnul Rogobete. Suntem încă prea devreme de la instalarea unui nou guvern ca să mă gândesc la schimbări de miniștri”.

Acum opt luni, la moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Mediului de la USR, șeful PSD i-a cerut demisia Dianei Buzoianu. Dar acum spune că nu va proceda la fel.

Reporter: „I-ați cerut demisia doamnei Buzoianu în luna martie”.

Sorin Grindeanu: „Și bine am făcut!”

Reporter: „Și nu-i cereți demisia și lui Alexandru Rogobete?”

Sorin Grindeanu: „Nu! Domnul Rogobete face o treabă excelentă”.

AUR vrea să răstoarne Guvernul, din nou

După ce a votat moțiunea alături de cei din PNL și USR, liderul AUR, George Simion, le-a propus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu.

George Simion, președintele AUR: „Vă dau temă de gândire până pe 7 decembrie”.

Reporter: „Ce-i spuneți?”

Sorin Grindeanu: „Succes!”

Luca Niculescu: „Dacă apare o moțiune de cenzură, există posibilitatea ca ea să treacă, există posibilitatea ca ea să nu treacă”.

Pentru a depune o moțiune de cenzură, inițiatorii au nevoie de cel puțin 116 semnături ale parlamentarilor.