Scandalul blocajului de la cadastru. Sorin Grindeanu, despre Ilie Bolojan: ”Păi minte. Minte! E fals. Să mai învețe”

Grindeanu a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă, cum comentează informațiile neoficiale, potrivit cărora Bolojan s-ar opune introducerii unui amendament în Parlament, care să stopeze creșterea TVA după 31 iulie în cazul achizițiilor de locuințe, invocând faptul că o astfel de măsură ar intra în contradicție cu jaloanele din PNRR.

În prezent, din cauza atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, activitatea la această instituție este blocată și nu se știe când vor funcționa din nou sistemele instituției - astfel că românii nu își pot depune actele pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare, iar unii riscă să piardă cota redusă de TVA pentru locuințe.

În replică, Grindeanu afirmă că Bolojan ”minte” - deși premierul demis nu s-a pronunțat public în privința acestui subiect - deoarece, spune liderul PSD, ar fi vorba despre un amendament care să vizeze cumpărarea de locuințe ”care au fost antamate înainte de acest TVA și care aveau termen până la 1 august să se închidă”, astfel că aceste tranzacții nu ar fi vizate de jalonul PNRR.

Constantin Toma, Pro TV: Legat de ceea ce se întâmplă la cadastru, din informațiile pe care le avem, aseară, în ședința Partidului Național Liberal, mai mulți lideri ai PNL i-au cerut premierul interimar Ilie Bologan introducerea unui amendament în Parlament pentru a stopa această creștere a TVA. Premierul a spus - din ce informații avem - citez: Nu putem face asta, pentru că intră în contradicție cu jaloanele din PNRR.

Dacă în această comisie pe care dumneavoastră vreți să o organizați în Parlament vă veți lovi de acest blocaj din partea Partidului Național Liberal, care va fi răspunsul?

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Am crezut că am răspuns mai devreme, că am văzut poziția pe care a avut-o Ilie Bolojan ieri în ședință. Îi transmit că aceste tranzacții de care vorbim, aceste tranzacții sunt deja prinse cu TVA de 9%. Ele n-au fost încheiate, dar ele sunt prinse cu TVA de 9%, deci n-au niciun fel de impact pe celebrul deficit. Să se mai uite, să mai învețe”.

Constantin Toma, Pro TV: De asta vă întreb. În condițiile în care premierul va spune în continuare că nu se poate ...

Sorin Grindeanu, președintele PSD: ”Păi minte! Minte! E fals. Vă spun că este vorba despre tranzacții care au fost făcute înainte, au fost antamate înainte. Astăzi, dacă vrei să-ți cumperi o locuință, TVA-ul e de 21%. Noi vorbim de locuințe care au fost antamate înainte de acest TVA și care aveau termen până la 1 august să se închidă. Despre asta vorbim. Astea n-au impact. I-aș spune să mai studieze un pic.”