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Aceştia precizează că ”marele dezacord din PNL nu este despre procese, declaraţii sau voturi în plen ci problema politică majoră este direcţia în care Ilie Bolojan duce PNL”. ”Nu vom mai accepta ca acest şantaj să îşi producă efectele. Vom acţiona în consecinţă, atât politic, cât şi instituţional, folosind toate instrumentele statutare şi legale”, avertizează semnatarii documentului.

”Excluderea lor din Grupul PNL de la Senat a avut la bază faptul că trădează. La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent. Participă la şedinţele de grup ale PNL pentru scandal şi pentru a sifona conţinutul şedinţelor şi strategia politică. Ce să înţeleagă oamenii dacă membrii noştri se coordonează şi votează cu PSD?”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

"Decizia de astăzi de a le exclude din grupul PNL de la Senat pe colegele noastre Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreşedinte al PNL, şi Monica Anisie, fost ministru liberal al Educaţiei, precum şi înlăturarea senatorului Mihail Veştea şi a fostului ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, din funcţiile de conducere ale comisiilor Senatului nu este doar o dispută personală cu câţiva parlamentari, ci încă un episod al luptei lui Ilie Bolojan împotriva partidului. Semnăm împreună acest comunicat pentru a ne arăta solidaritatea şi pentru a puncta că abuzul de azi nu îi priveşte doar pe cei patru, ci priveşte modul autocratic în care este condus PNL de Ilie Bolojan", arată parlamentarii în documentul oficial transmis News.ro.

Potrivit parlamentarilor, "disciplina de vot invocată pentru excluderea celor două colege e doar un pretext: când alţi colegi nu au votat guvernul Niculescu, pe care Ilie Bolojan l-a cerut, nimeni n-a fost sancţionat".

"Asta arată că disciplina de vot e folosită selectiv, că miza nu e votul şi că sancţiunea îi loveşte doar pe cei care îndrăznesc să-l conteste pe Ilie Bolojan. Pe lângă acest aspect, excluderea celor două colege este o sancţionare discriminatorie şi demonstrează o conducere bazată pe dubla măsură faţă de membri, în funcţie de opiniile lor politice", se arată în comunicat.

Cei 19 liberali din Parlament mai spun că pe 8 noiembrie, o parte dintre ei au fost supuşi unui şantaj: "ori îşi retrag acţiunile din instanţă împotriva unor decizii ilegale ale conducerii, ori vor fi excluşi din grupurile parlamentare ale PNL".

"În toate procesele, instanţele au admis cererile formulate de noi şi au suspendat deciziile conducerii PNL, pe motive de legalitate. Nu putem accepta ideea că un membru al unui partid liberal trebuie să renunţe la posibilitatea de a se adresa justiţiei pentru a-şi păstra locul în grupul parlamentar. Dreptul de a te adresa justiţiei este garantat de Constituţie. Un partid liberal ar trebui să fie primul care apără acest drept. Iar liderul său politic trebuie să accepte că poate pierde o dispută juridică. Hotărârile judecătoreşti trebuie respectate indiferent dacă te avantajează sau nu", menţionează ei.

Potrivit acestora, "Ilie Bolojan transformă această dispută asupra legalităţii unor decizii într-o confruntare directă în care toţi cei care apelează la justiţie riscă să fie eliminaţi politic".

"Avem opinii diferite, dar nu trebuie să fim trataţi ca adversari ai partidului. Într-un partid liberal trebuie să existe loc pentru dezbatere, pentru libertatea de exprimare şi pentru competiţie internă. Nu putem să nu remarcăm că oamenii care au muncit ani de zile pentru partid, au câştigat alegeri şi au construit organizaţii de la zero sunt daţi la o parte. În acelaşi timp, oameni care nu au luptat niciodată pentru PNL, ci uneori împotriva PNL, sunt aduşi peste noapte în funcţii de conducere în partid şi în guvern", subliniază parlamentarii.

Cei 19 aleşi mai afirmă că "marele dezacord din PNL nu este despre procese, declaraţii sau voturi în plen ci problema politică majoră este direcţia în care Ilie Bolojan duce PNL".

"Ceea ce contestăm noi este lipsa unei dezbateri suficient de clare în partid despre colaborarea cu USR, limitele acestei colaborări şi consecinţele ei asupra identităţii liberale a partidului. PNL are propria istorie, propriile valori şi propriul electorat. În partid există o nemulţumire mult mai mare decât se vede faţă de modul în care este condus partidul, faţă de modul în care sunt trataţi liberalii care au muncit şi au câştigat alegeri în localităţi, oraşe şi judeţe şi faţă de felul în care oameni care au luptat împotriva partidului, cu aere de vedete politice, sunt promovaţi peste noapte direct în funcţii de conducere la partid şi la guvern. Într-un partid liberal, diferenţele de opinie nu se rezolvă prin ultimatumuri şi sancţiuni, ci prin dialog. De aceea, solicităm anularea deciziei de sancţionare a celor 4 colegi care au fost înlăturaţi în mod abuziv din grup, respectarea legii, a statutului şi a regulamentelor parlamentare, precum şi o dezbatere reală privind orientarea politică şi ideologică a PNL. În plus, solicităm conducerii partidului să înţeleagă că unitatea partidului nu se obţine prin eliminarea colegilor care au opinii diferite", arată comunicatul.

Aceştia menţionează că "PNL este mai vechi decât orice conducere şi mai important decât orice preşedinte de partid".

"Nu vom mai accepta ca acest şantaj să îşi producă efectele. Vom acţiona în consecinţă, atât politic, cât şi instituţional, folosind toate instrumentele statutare şi legale", avertizează semnatarii comunicatului.

Comunicatul este semnat de următorii parlamentari:

Andrei Alexandru-Ioan, deputat Anisie Monica-Cristina, senator Baciu Romică-Andrei, deputat Bode Lucian Nicolae, deputat Cîmpeanu Sorin-Mihai, senator Culeafă Mihai, deputat Gorghiu Alina-Ştefania, deputat Iordache Ion, deputat Matei Aneta, deputat Mititelu Eduard-Tatian, deputat Pandea Ciprian, deputat Pauliuc Nicoleta, senator Predoiu Marian-Cătălin, senator Prişcă Răzvan Sorin, deputat Rusu Sebastian-Mihai, deputat Scarlat George, deputat Stroe Ionuţ-Marian, deputat Teslariu Andrei-Ionuţ, deputat Veştea Mihail, senator

Grupul parlamentar al PNL din Senat a decis, miercuri, sancţionarea senatorilor Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu. Pauliuc şi Anisie au fost excluse din grupul senatorial al PNL, iar Veştea şi Cîmpeanu au fost retraşi din funcţiile de conducere deţinute în comisiile din Senat.

Cele două senatoare au criticat decizia luată de partid şi au anunţat că nu vor pleca din PNL.

Nicoleta Pauliuc a afirmat că Ilie Bolojan a ales să înceapă execuţiile cu două femei şi că "a ales să fie Omul Negru din încăpere", iar Monica Anisie a precizat că Bolojan le-a exclus pentru că nu acceptă să fie contrazis, mai ales atunci când i se spune că a greşit.

Ciucu le răspunde

Primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, apropiat al lui Ilie Bolojan, afirmă, miercuri seară, că decizia Grupului parlamentar al PNL din Senat, care îi vizează pe Nicoleta Pauliuc, Monica Anisie, Mihail Veştea şi Sorin Cîmpeanu, a avut la bază faptul că aceştia trădează. ”La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent”, afirmă Ciucu, adăugând că aceştia participă la şedinţele PNL doar ”pentru scandal şi pentru a sifona conţinutul şedinţelor şi strategia politică”. ”Nu putem merge împreună în viitoarele alegeri!”, a adăugat Ciprian Ciucu, citat de News.ro.

”Excluderea lor din Grupul PNL de la Senat a avut la bază faptul că trădează. La vot se coordonează cu PSD. Sistematic, permanent. Participă la şedinţele de grup ale PNL pentru scandal şi pentru a sifona conţinutul şedinţelor şi strategia politică. Ce să înţeleagă oamenii dacă membrii noştri se coordonează şi votează cu PSD?”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Acesta afirmă că decizia este ”despre claritate şi coerenţă”.

”Apoi, văd că minoritatea asta gălăgioasă care parazitează şi confiscă comunicarea sedinţelor BPN al PNL pozează în victime. De fapt ei sunt agresorii. Au trădat, au manipulat, au pus la cale operaţiuni speciale. Din cauza lor suntem sub cota de încredere a lui Ilie Bolojan. Ce să mai înţeleagă oamenii dacă ei ataca partidul şi conducerea legitimă, trădează şi se coordonează cu PSD?”, a adăugat Ciucu.

Liberalul susţine că parlamentarii sancţionaţi ”au transformat partidul într-un câmp de luptă”.

”Dar Partidul Naţional Liberal este iarăşi viu! Şi-a regăsit sufletul! Dacă, aşa agresivi fiind, tot atacă conducerea legitimă a Partidului, făcând jocul adversarilor... demn ar fi arunce cu pietre noi de peste gard, nu din curtea Partidului Naţional Liberal. Dar na, au blocat deciziile luate democratic prin procese în justiţie, şi se comportă ca şi cum sunt stăpânii dreptăţii„, a mai scris Ciucu.

Potrivit acestuia, ”sunt din ce în ce mai puţini şi mai irelevanţi”.

”Nu putem merge împreună în viitoarele alegeri! Nu cu trădătorii. Decizia liberalilor din Senat este justă si aduce claritate şi coerenţă”, a adăugat liberalul.