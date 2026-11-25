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„Este dreptul democratic al Parlamentului de a veni cu moţiuni simple şi de cenzură. Guvernul, după cum ştiţi, încă de la început şi-a făcut din sănătate o prioritate, o bună parte a banilor din rectificare s-a dus către sistemul sanitar. Continui să sprijin toate eforturile pe care le face domnul Rogobete”, a precizat Niculescu la Parlament, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă îi va cere demisia ministrului Rogobete, având în vedere rezultatul moţiunii simple, Niculescu a spus: „Susţin în continuare eforturile ministrului Rogobete în ceea ce şi-a propus să facă pentru sistemul sănătăţii”.

Legat de posibilitatea de a trece în Parlament o eventuală moţiune de cenzură, iar Guvernul să fie demis, premierul a precizat: "Dacă apare o moţiune de cenzură, există posibilitatea ca ea să treacă, după cum există posibilitatea ca ea să nu treacă".

„Dar deocamdată am vorbit despre această moţiune simplă. V-am spus că este dreptul democratic al Parlamentului, dar suntem încă prea devreme de la instalarea unui nou Guvern ca să mă gândesc la demisii”, a adăugat Luca Niculescu.

Camera Deputaţilor a adoptat moţiunea simplă depusă de 71 de deputaţi ai PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

S-au înregistrat 154 de voturi „pentru”, 91 de voturi „împotrivă”, 17 abţineri, iar 6 deputaţi nu au votat.