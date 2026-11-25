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Presa bulgară scrie că decorațiunile de Crăciun aparțin unei firme din România, iar încărcătura ar fi urmat să ajungă în România. De altfel, reprezentantul proprietarului mărfii a fost prezent la deschiderea containerului, potrivit News.ro.

Un Moș Crăciun stătea călare pe un cal de culoarea cuprului, în timp ce un altul conducea o sanie încărcată până la refuz cu cadouri, creând o scenă festivă neașteptată pe plaja bătută de vânt, după cum au arătat imaginile difuzate de presa locală. „Bănuim că acest container face parte din încărcătura navei scufundate Contship Jet, dar acest lucru rămâne de clarificat”, a declarat, la începutul acestei luni, guvernatorul regional al orașului Burgas, Diko Dikov.

Contships Management, operatorul cu sediul la Atena al navei scufundate „Contship Jet”, a declarat că nu este în măsură să confirme dacă containerul se afla pe acea navă.

Cu toate acestea, potrivit televiziunii publice bulgare BNT, decorațiunile de Crăciun aflate în container aparțin unei firme din România, iar valoarea mărfurilor este estimată la aproximativ 50.000 de euro. Un reprezentant al proprietarului mărfii, Omar Handan, a asistat marți la deschiderea containerului și a declarat că, din fericire, acesta nu se umpluse cu apă, astfel că o mare parte din decorațiuni au rămas intacte. După inventariere, mărfurile recuperate urmau să fie transportate cu un camion în România.

Nava CONTSHIP JET, de pe care ar proveni containerul, se deplasa din portul israelian Haifa către Constanța atunci când a fost lovită de drone, la 28 octombrie. Nava s-a scufundat după ce a fost lovită de drone navale, acesta fiind unul dintre atacurile dintr-o serie îndreptată împotriva navelor comerciale din vestul Mării Negre, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la extinderea războiului dus de Rusia în Ucraina.

Atacurile au fost condamnate la nivel internațional. Bulgaria, membră a Uniunii Europene și a NATO, a solicitat asistență din partea aliaților pentru a consolida securitatea maritimă.

Dikov a declarat că autoritățile așteaptă îndrumări din partea procurorilor militari cu privire la soarta containerului avariat, adăugând că acesta nu va fi lăsat pe țărm, pentru a nu deveni „o atracție nedorită”.

Containerul a ajuns la țărm la 2 noiembrie, între campingurile Arapia și Oasis, în apropiere de Țarevo. A fost păzit zi și noapte timp de 22 de zile. Deschiderea sa a început marți, la ora 9:30, cu autorizarea Parchetului Militar din Sofia. În interior se aflau peste 80 de cutii cu decorațiuni de Crăciun, potrivit presei bulgare.