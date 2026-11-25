George Becali, prima intervenție în Parlament după preluarea mandatului de deputat: „Vă numesc sataniști”
George Becali a avut miercuri, 25 noiembrie, prima intervenție de la tribuna Parlamentului după preluarea mandatului de deputat, după cum a mărturisit chiar el, la microfonul plenului de ședință.
Sursa: StirilePROTV
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”Evenimentul” a avut loc cu ocazia votului asupra moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), care a fost depusă de parlamentarii USR și PNL.
Becali a spus că a luat cuvântul pentru că și-a uitat acasă cartela de vot și voia să voteze împotriva moțiunii simple.
„Bună ziua! Vă salut, domnule președinte și domnilor colegi! Este prima dată când iau cuvântul, pentru că am uitat cartela de vot și vreau să votez împotriva moțiunii. Dar pentru că așa a fost să fie, vreau să vă dau un sfat din înțelepciunea vârstei”, a spus Becali.
Cu toate acestea, din cauza protestelor unor parlamentari din sală, George Becali a decis să își scurteze mesajul, continuînd cu un mesaj adresat opoziției USR, pe care a numit-o „satanistă”.
„Atunci o să vorbesc mai scurt. Doamna deputată Buzoianu, ați dărâmat o biserică! Așa că nu vă minunați când vă numesc pe USR sataniști. Să fiți sănătoși”, a spus parlamentarul.
George Becali a fost ales europarlamentar în 2009, iar în 2012 a fost ales deputat pe listele PNL.
În 2024, el a fost ales deputat pe listele partidului AUR și, încă de atunci, Becali îi numea pe cei din USR ”sataniști” și ”LGBT-iști”. Tot în decembrie 2024, imediat după ce a fost ales parlamentar, Becali a declarat că este hotărât să bată un parlamentar USR: ”Îi dau un pumn și îmi sfințesc pumnul”, a spus el.
Apoi, în martie 2025, Becali a anunțat că pleacă din AUR, deoarece este nemulțumit că acest partid o ajuta pe Anamaria Gavrilă să strângă semnături pentru alegerile prezidențiale.
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