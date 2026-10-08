PSD, decizia finală referitoare la premierul desemnat, Luca Niculescu. Anunțul lui Sorin Grindeanu

Prima este ca programul de guvernare al premierului desemnat să cuprindă și „ideile” PSD, iar Grindeanu afirmă că Niculescu l-a asigurat că aceste idei „se vor oglindi în programul său de guvernare”.
„Domnul Niculescu, domnul prim-ministru desemnat, ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem până la urmă soluțiile pentru oameni și soluțiile pentru economie. Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis domnului Niculescu disponibilitatea noastră, ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă în zilele următoare într-un dialog continuu, până la definitivarea acestui program. Asta ar fi prima componentă”, a declarat Grindeanu.
A doua condiție impusă de PSD pentru a susține Guvernul premierului desemnat Niculescu este cea referitoare la existența unei ”majorități asumate” în Parlament. Mai exact, Grindeanu vrea ca PNL și UDMR să susțină clar în Parlament viitorul Guvern, chiar și fără ca PSD să dețină funcții în viitorul cabinet.
„Cea de-a doua este cea legată de componenta de partea politică, și anume, din start i-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea, fac un apel în special la PNL și UDMR, să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.
Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să investească un guvern și am fi putut construi o majoritate, dacă vreți, și în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere.
Avem însă o desemnare în persoana domnului Niculescu. De aceea apelul meu se îndreaptă către partide, să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni și mai ales la oamenii care ne privesc și așteaptă soluții de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic dintre partide”, a afirmat liderul PSD.
Grindeanu: „Important este să existe o majoritate asumată, nu o majoritate de conjunctură”
Întrebat de un jurnalist care sunt șansele ca PSD să facă din nou parte dintr-un Guvern cu PNl și USR, președintele social-democrat a subliniat faptul că foarte important este să existe o majoritate asumată în Parlament, și nu una „de conjunctură”.
”Dar la fel de important este să existe o majoritate asumată, nu o majoritate de conjunctură. Se pot găsi de conjunctură, în Parlament 233 de voturi care să ducă la trecerea unui guvern. Asta nu este o soluție pe care Partidul Social Democrat să o susțină. Partidul Social Democrat își dorește să fie partea a unei soluții, dar nu oricum. Partidul Social Democrat își dorește să fie partea unei soluții, dacă cele două componente amintite de mine mai devreme sunt îndeplinite ambele. Altfel, vă spuneam și mai devreme, altfel e încercarea unui partid de a se dovedi poate mai abil decât alt partid în acest demers și care, la sfârșitul zilei, când tragi linie, va duce la nevotarea unui guvern în Parlament. Nu există soluția perfectă pentru niciunul din partide, dar trebuie să evităm soluția proastă pentru țară. De aici, apelul meu către celelalte partide, așa cum am spus mai devreme”, a spus Grindeanu.
Grindeanu: PSD ar putea susține chiar și un Guvern PNL-UDMR și ... USR
Întreat de un jurnalist dacă PSD ar putea susține în Parlament chiar și un Guvern din care să facă parte și USR, Sorin Grindeanu a răspuns afirmativ.
Jurnalist: Ați spus că nu vă interesează funcțiile, dacă există și varianta să susțineți un guvern din Parlament format din PNL și UDMR, poate chiar și USR.
Sorin Grindeanu: „Poate să fie o variantă și de acest tip”.
Grindeanu afirmă că nu are o problemă cu Ilie Bolojan
Nu în ultimul rând, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă ar fi dispus să intre într-o guvernare cu PNL și cu UDMR, și implicit și cu Ilie Bolojan, pe care social-democrații l-au demis din funcția de premier cu ajutorul partidului AUR, și pe care l-au criticat de mai multe ori.
În replică, șeful PSD susține că nu are nicio problemă cu Bolojan.
„Da ... Ilie Bolojan nu e o problemă în acest moment pentru Sorin Grindeanu. Ilie Bolojan îi președintele PNL, n-am ce să-i fac eu ordine în PNL, e treaba lor cum își gestionează lucrurile. Ce să spun eu dacă e bun Ilie Bolojan ca președinte PNL sau nu, fiindcă avem un prim-ministru desemnat, Luca Niculescu.”, a declarat Grindeanu.
PSD nu vrea tehnocrați
Pe de altă parte, întrebat dacă PSD ar susține în Parlament varianta unui Guvern ”monocolor, cu tehnocrați”, cu un acord semnat pe proiectele mari, Grindeanu a declarat că nu încurajează o astfel de soluție.
„Eu nu încurajez o asemenea soluție și nu mi se pare una care să țină. Așa, că la prima vedere, răspunsul e nu. Dar, dar ... fiindcă nu vreau să fie pe chestiuni de breaking news, cine va ști la sfârșitul zilei să dea răspunsurile va fi primul ministru desemnat, care ne va transmite, mă gândesc, și nouă, și celorlalți, și celorlalte partide, care este formula pe care o consideră domnia sa ca fiind cea care va avea în spate o majoritate transparentă. Atunci vom ști și atunci vom lua hotărârile în Consiliul politic național.”, a spus liderul PSD.
Luca Niculescu, după întâlnirea cu PSD: Am văzut deschidere în încercarea de a găsi soluţii
Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat joi, potrivit Agerpres, că a văzut deschidere din partea PSD în încercarea de a găsi soluţii, iar priorităţile discutate cu social-democraţii au vizat rectificarea bugetară şi bugetul pe anul viitor.
"Priorităţile imediate pe care le avem şi pe care le-am discutat cu reprezentanţii PSD - o rectificare bugetară de care România are nevoie, pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plăţile pe finalul anului; un buget pe 2027 care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor vin din nou agenţiile de rating; şi, evident, respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare şi protejarea investiţiilor şi a locurilor de muncă. (...) România militează pentru păstrarea a două politici esenţiale: cea de coeziune, care aduce dezvoltare, şi cea agricolă, două tipuri de politici care aduc bunăstare românilor. Şi, de asemenea, trebuie să încheiem procesul de aderare a României la OCDE, clubul ţărilor cele mai dezvoltate din lume. Această aderare va avea ca prim efect creşterea investiţiilor în România", a spus Niculescu, la sediul central al PSD, după întâlnirea cu liderii social-democraţi.
El a fost întrebat care au fost 'liniile roşii' trasate de PSD la întâlnirea de joi.
"Nu o să vorbesc despre linii roşii, iar declaraţiile care privesc cele spuse de Partidul Social Democrat o să îl las pe domnul Grindeanu să le facă. Am văzut însă deschidere în încercarea de a găsi soluţii. După cum spuneam, suntem într-o situaţie destul de complicată, e important să avem un Guvern cu puteri depline rapid', a afirmat premierul desemnat.
În ceea ce priveşte viitorul program de guvernare, Niculescu a precizat că "lucrurile bune vor fi continuate".
"Voi prezenta un Guvern competent, în care cei care se vor regăsi trebuie să aibă şi competenţele să ocupe acele funcţii. (...) Am spus că nu sunt omul care să vină să şteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua, pe cele care pot fi îmbunătăţite le vom îmbunătăţi. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în aşa fel încât să nu atingă angajamentele internaţionale pe care ni le-am luat, pe care ni le-am asumat şi care sunt în beneficiul României. (...) În programul de guvernare va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar nu pot dezvălui foarte multe până nu definitivăm programul de guvernare şi, înainte de toate, trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie, sunt foarte deschis să ascult propunerile lor şi sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situaţia e complexă", a menţionat Luca Niculescu.
Ce îi cer partidele premierului desemnat Luca Niculescu pentru a-i vota guvernul. „Liniile roșii” trasate de liderii politici
Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit astăzi cu liderii a două dintre partidele parlamentare, PSD și PNL, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare.