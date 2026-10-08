PSD, decizia finală referitoare la premierul desemnat, Luca Niculescu. Anunțul lui Sorin Grindeanu

Prima este ca programul de guvernare al premierului desemnat să cuprindă și „ideile” PSD, iar Grindeanu afirmă că Niculescu l-a asigurat că aceste idei „se vor oglindi în programul său de guvernare”.

„Domnul Niculescu, domnul prim-ministru desemnat, ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem până la urmă soluțiile pentru oameni și soluțiile pentru economie. Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis domnului Niculescu disponibilitatea noastră, ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă în zilele următoare într-un dialog continuu, până la definitivarea acestui program. Asta ar fi prima componentă”, a declarat Grindeanu.

A doua condiție impusă de PSD pentru a susține Guvernul premierului desemnat Niculescu este cea referitoare la existența unei ”majorități asumate” în Parlament. Mai exact, Grindeanu vrea ca PNL și UDMR să susțină clar în Parlament viitorul Guvern, chiar și fără ca PSD să dețină funcții în viitorul cabinet.

„Cea de-a doua este cea legată de componenta de partea politică, și anume, din start i-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea, fac un apel în special la PNL și UDMR, să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.

Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să investească un guvern și am fi putut construi o majoritate, dacă vreți, și în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere.

Avem însă o desemnare în persoana domnului Niculescu. De aceea apelul meu se îndreaptă către partide, să lase orgoliile politice, să se gândească mai mult la oameni și mai ales la oamenii care ne privesc și așteaptă soluții de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic dintre partide”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu: „Important este să existe o majoritate asumată, nu o majoritate de conjunctură”

Întrebat de un jurnalist care sunt șansele ca PSD să facă din nou parte dintr-un Guvern cu PNl și USR, președintele social-democrat a subliniat faptul că foarte important este să existe o majoritate asumată în Parlament, și nu una „de conjunctură”.

”Dar la fel de important este să existe o majoritate asumată, nu o majoritate de conjunctură. Se pot găsi de conjunctură, în Parlament 233 de voturi care să ducă la trecerea unui guvern. Asta nu este o soluție pe care Partidul Social Democrat să o susțină. Partidul Social Democrat își dorește să fie partea a unei soluții, dar nu oricum. Partidul Social Democrat își dorește să fie partea unei soluții, dacă cele două componente amintite de mine mai devreme sunt îndeplinite ambele. Altfel, vă spuneam și mai devreme, altfel e încercarea unui partid de a se dovedi poate mai abil decât alt partid în acest demers și care, la sfârșitul zilei, când tragi linie, va duce la nevotarea unui guvern în Parlament. Nu există soluția perfectă pentru niciunul din partide, dar trebuie să evităm soluția proastă pentru țară. De aici, apelul meu către celelalte partide, așa cum am spus mai devreme”, a spus Grindeanu.