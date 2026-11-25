VIDEO. Sorin Grindeanu, întrebat dacă îi cere demisia lui Rogobete, așa cum i-a cerut-o și Dianei Buzoianu: „NU!”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost „alergat” miercuri, 25 noiembrie, de jurnaliști, pe holurile Parlamentului, care încercau să afle de la acesta ce are de gând cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după adoptarea moțiunii simple.
Sursa: StirilePROTV
Generează rezumat cu AI
Grindeanu nu a vrut să stea de vorbă cu jurnaliștii, astfel că aceștia aproape că au alergat pe scările și pe holurile Palatului Parlamentului, pentru a afla de la liderul PSD dacă va lua vreo măsură în privința lui Rogobete.
În luna martie a acestui an - așa cum a afirmat și deputatul USR Emanuel Ungureanu în plenul Camerei Deputaților, imediat după adoptarea moțiunii simple împotriva lui Rogobete - președintele PSD i-a cerut demisia fostului ministru Diana Buzoianu (USR) într-o situație similară, respectiv după adoptarea unei moțiuni simple.
Constantin Toma, PRO TV: „Domnule Grindeanu, i-ați cerut demisia doamnei Buzoianu în luna martie, atunci când ...”
Sorin Grindeanu, președintele PSD: „... și bine am făcut!”
Constantin Toma, PRO TV: „Și nu-i cereți demisia și domnului ministru Rogobete?”
Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Nu!”.
În luna martie a acestui an, după ce Senatul a respins o moțiune simplă împotriva fostului ministru Diana Buzoianu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că - din punctul său de vedere - Buzoianu a fost demisă la prima moţiune adoptată de Parlament împotriva acesteia, în decembrie 2025.
El a susţinut că un premier ar trebui să ţină seama de votul din Parlament, fie că e vorba de moţiuni simple, fie că e vorba de votul dat la audierea unei propuneri de ministru.
”Din punctul de vedere al PSD, doamna Buzoianu a fost demisă la prima moţiune”, a declarat Sorin Grindeanu, în martie 2026, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, potrivit News.ro.
Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 25 noiembrie, moţiunea simplă depusă de 71 de deputaţi ai PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Astfel, moțiunea a fost adoptată cu 154 de voturi „pentru” și 91 „împotrivă”. Adoptarea moțiunii simple nu are drept efect încetarea mandatului ministrului vizat, deoarece exprimă voința politică a Parlamentului și nu are efect juridic.
Imediat după adoptarea moțiunii simple, Alexandru Rogobete le-a spus parlamentarilor care strigau ”Demisia!” că nu va demisiona din funcția de ministru al Sănătății.
Video recomandate
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanţelor a fost respinsă prin vot secret. Reacția lui Alexandru Nazare
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanţelor a fost respinsă prin vot secret. Reacția lui Alexandru Nazare
Moțiunea a trecut, Rogobete rămâne la Sănătate. Oferta lui George Simion pentru PNL și USR care expiră pe 7 decembrie
PNL verifică voturile deputaților la moțiunea împotriva lui Rogobete. Ce riscă cei care nu au respectat decizia partidului
România pierde din producția auto. Dacia a mutat deja din modele în fabrici din străinătate
George Becali, prima intervenție în Parlament după preluarea mandatului de deputat: „Vă numesc sataniști”
George Simion recunoaște că a primit citația de la Parchetul General pe 20 noiembrie
Bărbat din Constanța, arestat preventiv după ce și-ar fi lovit fiul de 9 ani cu un scaun în cap
Bărbat din Zalău, reținut după ce și-ar fi ucis mama de 70 de ani în urma unei dispute
Percheziții la Clanul Cămătarilor
Liderii UE negociază, la Bruxelles, bugetul Uniunii. Ce spune Victor Negrescu despre banii care ar putea reveni României
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit