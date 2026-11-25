Generează rezumat cu AI

Grindeanu nu a vrut să stea de vorbă cu jurnaliștii, astfel că aceștia aproape că au alergat pe scările și pe holurile Palatului Parlamentului, pentru a afla de la liderul PSD dacă va lua vreo măsură în privința lui Rogobete.

În luna martie a acestui an - așa cum a afirmat și deputatul USR Emanuel Ungureanu în plenul Camerei Deputaților, imediat după adoptarea moțiunii simple împotriva lui Rogobete - președintele PSD i-a cerut demisia fostului ministru Diana Buzoianu (USR) într-o situație similară, respectiv după adoptarea unei moțiuni simple.

Constantin Toma, PRO TV: „Domnule Grindeanu, i-ați cerut demisia doamnei Buzoianu în luna martie, atunci când ...”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „... și bine am făcut!”

Constantin Toma, PRO TV: „Și nu-i cereți demisia și domnului ministru Rogobete?”

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Nu!”.

În luna martie a acestui an, după ce Senatul a respins o moțiune simplă împotriva fostului ministru Diana Buzoianu, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că - din punctul său de vedere - Buzoianu a fost demisă la prima moţiune adoptată de Parlament împotriva acesteia, în decembrie 2025.

El a susţinut că un premier ar trebui să ţină seama de votul din Parlament, fie că e vorba de moţiuni simple, fie că e vorba de votul dat la audierea unei propuneri de ministru.

”Din punctul de vedere al PSD, doamna Buzoianu a fost demisă la prima moţiune”, a declarat Sorin Grindeanu, în martie 2026, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, potrivit News.ro.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, 25 noiembrie, moţiunea simplă depusă de 71 de deputaţi ai PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Astfel, moțiunea a fost adoptată cu 154 de voturi „pentru” și 91 „împotrivă”. Adoptarea moțiunii simple nu are drept efect încetarea mandatului ministrului vizat, deoarece exprimă voința politică a Parlamentului și nu are efect juridic.

Imediat după adoptarea moțiunii simple, Alexandru Rogobete le-a spus parlamentarilor care strigau ”Demisia!” că nu va demisiona din funcția de ministru al Sănătății.