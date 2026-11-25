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Pauliuc susține însă, că Ilie Bolojan, i-ar fi cerut să renunțe, și la procesul în care îi cere despăgubiri. Alți doi liberali, și-au pierdut funcțiile din comisii, și riscă să fie și ei, excluși din grup. Totul a pornit, de la un ultimatum, dat de conducerea partidului.

Zece zile au avut la dispoziție liberalii care au contestat în instanță deciziile partidului. Ilie Bolojan le-a spus că, dacă își continuă procesele, vor fi scoși din grupurile parlamentare. Din cei 16 contestatari, patru senatori au fost sancționați miercuri.

Nicoleta Pauliuc, senator PNL: „Suntem sancționați astăzi pentru că am dat în judecată Partidul Național Liberal ca să ne apărăm un drept. Mandatul nostru, ca parlamentari, este reprezentativ, nu imperativ. Noi răspundem doar în fața cetățenilor care ne-au votat. L-am dat în judecată și pe domnul Ilie Bolojan, în nume personal, și i-am cerut despăgubiri”.

La ședința de miercuri dimineață au venit 18 dintre cei 27 de senatori liberali. Toți cei prezenți au votat, în secret, pentru excluderea celor două doamne.

Grupul PNL susține că voturile în Parlament lor au avantajat PSD în anumite situații.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL: „Atitudinea celor două colege a fost o atitudine care s-a concretizat în continuarea unei poziții împotriva pozițiilor adoptate de grupul parlamentar, voturi total diferite, atât în plen, cât și în comisii”.

Chiar și așa, excluderea din grupurile parlamentare nu înseamnă implicit că vor române fără funcțiile de senatori. Nicoleta Pauliuc va fi înlocuită la juridică și la apărare, iar Anisie, la învățământ.

În același timp și Mihail Veștea pierde funcția de vicepreședinte al Comisiei de administrație, iar Sorin Cîmpeanu este înlocuit la politică externă.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Ceilalți doi semnatari nu au avut același tip de atitudine împotriva deciziilor grupului și nu s-au manifestat ca atare. Motiv pentru care a avut loc o discuție cu cei doi colegi a președintelui partidului și peste două săptămâni vom reanaliza situația lor”.

Conducerea PNL e cu ochii și pe voturile din Camera Deputaților. Potrivit unor surse politice, partidul a verificat astăzi cum a votat fiecare deputat liberal la moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. În următoarele săptămâni, conducerea va analiza aceste voturi, iar cei care s-au abătut de la deciziile grupului riscă să fie sancționați.