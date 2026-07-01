Anunțul lui Sorin Grindeanu vine după ce de pe 1 iulie parlamentarii au intrat în vacanță, iar activitatea lor ar putea să fie suspendată până pe 31 august inclusiv, data la care PNRR ajunge la final. Cu o zi înainte, premierul interimar Ilie Bolojan atrăgea atenția că mai sunt cinci proiecte de lege care trebuie să ajungă la votul aleșilor și că va discuta cu liderii partidelor pentru a fi convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a adăugat că „ceasul ticăie” în ceea ce privește timpul pe care România îl mai are pentru a face reformele din PNRR și l-a acuzat pe preşedintele PNL, Ilie Bolojan, că este „cel care întârzie şi blochează în mod deliberat formarea unui guvern cu puteri depline”.

Grindeanu a afirmat că luni, cu două zile înainte de încheierea sesiunii parlamentare, el personal a primit de la premierul demis, Ilie Bolojan, şase proiecte vitale pentru PNRR.

„Dintre aceste şase proiecte, patru erau la Camera Deputaţilor, două la Senat. Vreau să vă spun că ieri în Camera Deputaţilor toate proiectele solicitate de premierul demis Bolojan, dar şi alte acte normative care ţin de PNRR, au fost aprobate. Vorbim de reforme şi măsuri care însumează aproximativ 3 miliarde de euro pentru România. Din păcate, Senatul, care este condus de Partidul Naţional Liberal, avea două proiecte şi pe niciunul dintre ele nu a reuşit să le voteze. Este vorba despre o propunere legată de decarbonizare şi de una privind codul urbanismului”, a precizat Sorin Grindeanu.

El a menţionat că ambele proiecte au rămas suspendate din cauza faptului că preşedintele Senatului s-a mişcat foarte încet.

„L-am anunţat pe premierul demis, Ilie Bolojan, că sunt aici, suntem aici la muncă şi că rămân deschis pentru a sprijini toate proiectele necesare. Îmi doresc, în schimb, ca şi Senatul condus de Partidul Naţional Liberal să iasă din pasivitate şi să înţeleagă că atunci când este vorba de banii pentru România, nu este loc de jocuri politice. Prin urmare, nu voi ezita să convoc sesiunea extraordinară a Parlamentului atunci când situaţia o va impune”, a spus Grindeanu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că PSD şi-a anunţat parlamentarii să fie pregătiţi pentru acest scenariu şi să revină oricând în sesiune extraordinară.

„România are nevoie de stabilitate şi nu de orgolii politice, şi asigur pe toţi, chiar şi pe premierul demis Ilie Bolojan, că PSD, aşa cum a arătat în aceste două zile, rămâne singura ancoră reală de stabilitate în acest haos politic. (..) Sper să înţeleagă şi domnul Bolojan acest lucru şi să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Cine prelungește această criză, de fapt, sabotează economia României. Un blocaj politic prelungit este o catastrofă economică asumată de un om care pune orgoliul deasupra interesului naţional”, a menţionat Grindeanu.