”Efectul măsurilor economice dezastruoase luate de Bolojan este că România a fost depăşită de ţări precum Kenya în clasamentul mondial al competitivităţii! Am căzut 12 locuri în clasamentul competitivităţii globale doar într-un singur an! An în care firmele româneşti au primit nu măsuri de sprijin pentru a face faţă concurenţei globale, ci creşteri de taxe şi preţuri-record la energie, gaze şi combustibili”, spune liderul PSD Sorin Grindeanu pe Facebook.

Preşedintele PSD precizează că s-a împlinit exact un an de când PSD a anunţat un plan cu soluţii pentru repornirea economiei, bazat pe stimulente fiscale masive pentru investiţii noi.

”De atunci şi până azi interesul lui Bolojan pentru acest subiect a fost ZERO! Acum, ajungem să ne batem cu Botswana, Nigeria şi Namibia, fiindcă state din regiune - precum Bulgaria sau Polonia - sunt deja în faţa noastră. Acestea sunt perspectivele sumbre ale României dacă va continua o guvernare tip Bolojan, care sugrumă economia”, menţionează Grindeanu.

”Iată de ce România nu poate continua cu un „administrator taie-tot”. Are nevoie de un guvern care construieşte şi care valorizează sprijinirea firmelor româneşti”, mai spune liderul PSD.

PSD era la guvernare în perioada invocată de Grindeanu

Trebuie precizat însă că datele privind percepția directorilor executivi, utilizate în realizarea Clasamentului Competitivității Mondiale IMD 2026, au fost colectate în perioada februarie–aprilie 2026. În această perioadă, PSD se afla la guvernare alături de PNL, în Executivul condus de Ilie Bolojan.

Prin urmare, rezultatele invocate de Sorin Grindeanu reflectă, cel puțin în ceea ce privește componenta de percepție a mediului de afaceri, o perioadă în care PSD făcea parte din coaliția de guvernare, și nu exclusiv perioada ulterioară ieșirii partidului de la guvernare.

Metodologie raportată pentru realizarea Clasamentului Competitivității Mondiale IMD:

Percepțiile directorilor executivi au fost evaluate prin intermediul unui sondaj online realizat în perioada februarie–aprilie 2026. Cei 6.900 de respondenți au evaluat aspecte legate de competitivitate, răspunzând la întrebări pe o scară de la 1 la 6, unde 1 indica o percepție negativă, iar 6 cea mai pozitivă percepție.