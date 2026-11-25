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Preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu reprezentanţii ministerelor Finanţelor, Afacerilor Externe, Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe joi şi au agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Şeful statului arată că face toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european şi resursele necesare pentru susţinerea priorităţilor sale de dezvoltare.

„Astăzi am avut o discuţie cu reprezentanţii ministerelor Finanţelor, Afacerilor Externe, Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine. Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034”, arată preşedintele Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Președintele arată că „pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată ieri la Administraţia Prezidenţială la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României”.

„Împreună cu Guvernul şi cu ceilalţi actori relevanţi facem toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european şi resursele necesare pentru susţinerea priorităţilor sale de dezvoltare. Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene”, menţionează preşedintele.

Nicuşor Dan mai spune că „nu susţinem reduceri substanţiale ale bugetului european”.

„Considerăm esenţială asigurarea unor finanţări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât şi pentru priorităţile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea şi securitatea, precum şi extinderea europeană”, afirmă președintele.

Nicuşor Dan subliniază că „negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate şi de o viziune comună”.

Proiectul de buget, criticat de europarlamentari

Într-o dezbatere desfășurată miercuri dimineață în plenul PE, eurodeputații au criticat noua propunere de compromis prezentată recent de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și care prevede o reducere de peste 200 de miliarde de euro a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Noul proiect de compromis prezentat sâmbătă de președintele Consiliului European propune o reducere de peste 200 de miliarde de euro a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 (în termeni reali circa 180 de miliarde de euro), reprezentând o scădere de 10,24% față de propunerea inițială făcută de Comisia Europeană în 2025.

Propunerea include introducerea unei noi taxe asupra marilor companii digitale și se intenționează să fie analizată și posibilitatea de impozitare a criptoactivelor.

În poziția sa privind viitorul buget multianual al UE, adoptată în aprilie, Parlamentul European a cerut o creștere de aproximativ 10% față de propunerea inițială a Comisiei Europene, pentru a sprijini priorități esențiale precum apărarea și securitatea, competitivitatea și politicile de coeziune și agricultură.

Membrii PE au propus și noi surse de venituri pentru bugetul comun, pentru a reduce presiunea asupra contribuțiilor guvernului UE, între care o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online, o extindere a mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră și o taxă pe câștigurile de capital din criptoactive.