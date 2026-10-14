Alina Gorghiu, „săgeți” către Ilie Bolojan: „PNL decide să voteze guvern PSD. O fi cineva care trebuie sa își ceară scuze”

Gorghiu este nemulțumită de faptul că ea și alți liberali au fost ținta unor decizii de excludere din PNL, care ulterior au fost anulate prin decizie judecătorească, în scandalul legat de desemnarea liberalului Adrian Veștea.

În opinia sa, pentru PNL ar fi fost mult mai bine ca liberalul Veștea să fie învestit în funcția de premier împreună cu miniștri de la PSD, pentru că, în acest fel, ar fi fost evitată criza politică de „aproape o jumătate de an”.

Fără să-i menționeze numele președintelui PNL, Alina Gorghiu sugerează acum că Ilie Bolojan ar trebui să își ceară scuze pentru că tocmai a decis să susțină un premier tehnocrat și un guvern PSD.

„Aproape jumătate de an de criză politică, de interimat, imaturitate cât cuprinde, orgolii, blocaje și jigniri. Mai ieri eram unii pe punctul de a fi dați afară pentru că am votat un guvern cu premier liberal, Adrian Veștea, miniștri liberali, cu PSD în guvern.

Astăzi PNL decide să voteze un guvern cu premier tehnocrat, Luca Niculescu și guvern PSD. Cine a greșit, o fi cineva care trebuie să își ceară scuze…ar fi fost mai bine să fie votat guvernul Veștea pentru PNL sau e mai bine ca PNL alege opoziția?

Sunt întrebări la care răspunsul și-l dă fiecare, dar parte din costurile crizei vor fi plătite în continuare. La final va fi guvern. Măcar atât!” - a scris pe Facebook Alina Gorghiu.