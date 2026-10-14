Alina Gorghiu, „săgeți” către Ilie Bolojan: „PNL decide să voteze guvern PSD. O fi cineva care trebuie sa își ceară scuze”

Gorghiu este nemulțumită de faptul că ea și alți liberali au fost ținta unor decizii de excludere din PNL, care ulterior au fost anulate prin decizie judecătorească, în scandalul legat de desemnarea liberalului Adrian Veștea.
În opinia sa, pentru PNL ar fi fost mult mai bine ca liberalul Veștea să fie învestit în funcția de premier împreună cu miniștri de la PSD, pentru că, în acest fel, ar fi fost evitată criza politică de „aproape o jumătate de an”.
Fără să-i menționeze numele președintelui PNL, Alina Gorghiu sugerează acum că Ilie Bolojan ar trebui să își ceară scuze pentru că tocmai a decis să susțină un premier tehnocrat și un guvern PSD.
„Aproape jumătate de an de criză politică, de interimat, imaturitate cât cuprinde, orgolii, blocaje și jigniri. Mai ieri eram unii pe punctul de a fi dați afară pentru că am votat un guvern cu premier liberal, Adrian Veștea, miniștri liberali, cu PSD în guvern.
Astăzi PNL decide să voteze un guvern cu premier tehnocrat, Luca Niculescu și guvern PSD. Cine a greșit, o fi cineva care trebuie să își ceară scuze…ar fi fost mai bine să fie votat guvernul Veștea pentru PNL sau e mai bine ca PNL alege opoziția?
Sunt întrebări la care răspunsul și-l dă fiecare, dar parte din costurile crizei vor fi plătite în continuare. La final va fi guvern. Măcar atât!” - a scris pe Facebook Alina Gorghiu.
Liberalii din tabăra lui Adrian Veștea, printre care și Gorghiu, au fost amenințați cu excluderea din PNL
Tensiunile din interiorul PNL au escaladat după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier fără acordul conducerii partidului, iar mai mulți lideri liberali au ajuns în vizorul conducerii partidului, a lui Ilie Bolojan, pentru posibile sancțiuni și excluderi.
Conducerea din jurul lui Ilie Bolojan a considerat desemnarea lui Veștea drept o încălcare a deciziilor interne și un gest care contravine direcției politice stabilite de PNL. În partid s-au format rapid două tabere: una care l-a susținut pe premierul desemnat, Veștea, considerat apropiat de PSD, și una care a cerut sancționarea sa.
Conducerea partidului, aripa Bolojan, a cerut demisia unor nume importante, între care Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alina Gorghiu, avertizând că în lipsa unei retrageri voluntare vor fi declanșate proceduri statutare de excludere.
Ulterior, judecătorii au suspendat hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, inclusiv deciziile care vizau excluderi sau sancțiuni pentru unii liberali. Printre efectele suspendării se numără și blocarea aplicării unor decizii adoptate la congres, inclusiv cele referitoare la excluderea membrilor care ar fi susținut un guvern cu PSD și solicitările de demisie adresate unor lideri precum Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alina Gorghiu.
Conducerea PNL a reacționat afirmând că va ataca decizia și că este vorba despre o măsură temporară, nu despre o soluție definitivă asupra legalității congresului.
Sursa:
StirilePROTV
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