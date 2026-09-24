Liderul USR susține că PSD a votat anterior Guvernul Veștea, deși acesta anunțase că va menține aceleași măsuri, și afirmă că Mureșan trebuie să meargă în Parlament pentru votul de învestitură, nu să își depună mandatul.

”Nu este normal să-şi depună domnul Siegfried Mureşan mandatul, nici nu s-a pus problema asta. Tocmai a primit mandatul pentru a merge în Parlament, nu a primit mandatul pentru a-l ţine câteva zile şi a-l întoarce. Testarea se face în Parlament, unde trebuie foarte clar să vedem, până la urmă, PSD cam câte măşti poate să aibă, pentru că PSD a votat Guvernul Veştea care a declarat că continuă măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan. Acum PSD spune că nu ar vota pentru că se continuă, ce să vezi, fix aceleaşi măsuri fiscale pe care le propunea continuate şi Guvernul Veştea pe care PSD îl votase. Până la urmă, eu nu ştiu dacă se mai înţelege domnul Grindeanu pe sine, având în vedere raportarea asta diferită, 180 de grade, la aceeaşi situaţie”, a afirmat Radu Miruţă, joi seară, la B1 TV.

Reprezentantul USR consideră că românii s-au săturat de ani de ”populism şi de împachetări diferite ale realităţii”.

”Traducerea extraordinar de limpede a acestor poziţionări ale PSD este una care spune că nu acceptă decât dacă ei singuri decid totul în România. Nu a luat PSD 51% din voturi pentru a putea decide tot ce se întâmplă în această ţară, ci a luat vreo douăzeci şi ceva la sută. Şi, în afara sondajelor cu care se încurajează în rândul membrilor PSD, facem şi noi sondaje sociologice şi fac şi alte partide şi alte institute şi nu vedem deloc aceleaşi cifre, sunt aproape la jumătate din câte mandate au obţinut acum doi ani. Credeţi că dacă PSD ar sta bine la voturi nu ar pedala pentru alegeri anticipate?”, a adăugat Miruţă.