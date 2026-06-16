Biroul Politic Național a adoptat, în ședința din 15 iunie, o serie de decizii obligatorii care interzic sprijinirea unui executiv condus de acesta, iar Veștea a avut ultimatum până marți, 16 iunie, la ora 10, ca să depună mandatul primit de la Nicușor Dan.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al PNL, desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea guvernului s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale partidului, cu încălcarea Statutului PNL. Liberalii consideră că formula de guvernare propusă de Veștea conduce, în fapt, la un guvern „condus și susținut de PSD”, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.

Voturile care l-au plasat în afara partidului

Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară:

- împotriva participării PNL la un guvern cu PSD: 39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri;

- împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea: 41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri;

- pentru solicitarea adresată lui Veștea de a-și depune mandatul de premier desemnat: 39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri.

Conform art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii, precizează partidul.

Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea „se situează în afara Partidului Național Liberal”, consideră liderii formațiunii politice.

Poziția lui Veștea nu s-a schimbat

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat luni seară un „ultimatum” pentru Adrian Veștea: depunerea mandatului până a doua zi, la ora 10. La scurt timp după ce termenul a expirat, Veștea a transmis însă că nu renunță la calitatea de premier desemnat, invocând responsabilitatea față de România, într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul, în ciuda deciziei conducerii PNL de a nu susține viitorul Guvern. El a afirmat că a acceptat această responsabilitate „cu bună-credință” și că va merge mai departe cu mandatul încredințat, argumentând că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un executiv funcțional.

Premierul desemnat a respins ideea că acceptarea mandatului ar reprezenta un act ostil față de partid sau față de liderul liberal Ilie Bolojan. „Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan”, a transmis acesta.

Veștea a subliniat că nu își dorește o confruntare internă și că nu va transforma diferențele de opinie într-un conflict personal, însă va apăra „buna credință” cu care a acceptat mandatul. El a adăugat că interesul României trebuie să rămână mai presus de tensiunile politice și a susținut că actualul context nu este favorabil unui guvern minoritar.