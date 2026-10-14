El a precizat că voturile date în acest sens de grupurile parlamentare liberale sunt consultative, iar decizia finală va fi luată de Biroul Politic Naţional al partidului, scrie Agerpres.

Ionel Bogdan a menţionat că parlamentarii liberali au discutat despre situaţia actuală a ţării, despre faptul că sunt 160 de zile de când PSD şi AUR au depus şi votat o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan şi despre faptul că România a ajuns într-un punct foarte dificil, după o perioadă îndelungată cu un Guvern interimar cu puteri limitate.

„Grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Senat şi Camera Deputaţilor, astăzi, au dezbătut toate aceste probleme şi au discutat despre posibilităţile pe care le are Partidul Naţional Liberal. A fost o şedinţă de consultare a grupurilor parlamentare, iar în urma acestei şedinţe s-au dat trei voturi consultative: Partidul Naţional Liberal, având în vedere situaţia pe care România o traversează, va da un vot de instalare a Guvernului Niculescu pentru încheierea crizei politice; Partidul Naţional Liberal nu va intra într-un Guvern cu Partidul Social Democrat, drept urmare va fi un partid de opoziţie; au dat şi un vot de principiu pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, nu un acord de coaliţie, ci un acord cu obiective clare", a subliniat Ionel Bogdan.

El a adăugat că PNL înţelege situaţia pe care România o traversează în toată această perioadă şi că partidul a tratat lucrurile cu maximă responsabilitate.

„Dorinţa noastră este să punem capăt crizei politice pe care o traversează România de peste 160 de zile. Drept urmare, votul consultativ al grupurilor parlamentare a fost în consecinţă. Aşadar, urmează un Birou Politic Naţional, în care se va lua decizia finală privind susţinerea sau nu a acestor trei puncte (...) Dar ce este important este ca, şi în Biroul Politic Naţional, Partidul Naţional Liberal să trateze cu maximă seriozitate şi responsabilitate votul pe care îl va da pentru România şi pentru parcursul României în următoarea perioadă", a spus Ionel Bogdan.