Poziția partidului nu este unitară la acest moment. Conducerea PNL se va reuni luni, de la ora 17:00, pentru a discuta situația, au transmis surse politice pentru Știrile PRO TV.

Ilie Bolojan, liderul liberal a calificat gestul drept „un act ostil” și a susținut că reprezintă „o evidentă încercare de rupere a PNL”, intenție pe care spune că a intuit-o încă de la căderea guvernului.

„Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a transmis el.

Mesajul deputatului PNL și președinte al PNL Iași, Alexandru Muraru, a fost și mai dur. El acuză un „atac la integritatea partidului” și o „încercare de a-l pune pe PNL în brațele PSD”.

„Domnul Nicușor Dan întoarce armele împotriva PNL, pentru iresponsabilitatea PSD. Propunerea de premier venită în această dimineață din partea președintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă și este un atac îndreptat împotriva Partidului Național Liberal”, a declarat Muraru.

De asemenea, și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că se dorește „ruperea PNL”, în condițiile în care persoane din partid au știut despre această mișcare și nu au informat conducerea partidului. El și-a exprimat însă încrederea că partidul va depăși actuala criză și nu va accepta presiuni politice.

Și președintele CJ Alba, Ion Dumirel, a reacționat la numirea lui Adrian Veștea și a transmis că partidul trebuie să rămână alături de Ilie Bolojan.

„În astfel de momente, este important să rămânem uniți în jurul valorilor care au definit Partidul Național Liberal: seriozitate, competență, reforme și un angajament ferm pentru parcursul european al României. Aceste principii sunt susținute de oameni care au demonstrat prin rezultate că administrația performantă și politica făcută cu responsabilitate sunt posibile. Ilie Bolojan este unul dintre acești lideri.

De aceea, trebuie să rămânem alături de Ilie Bolojan și de viziunea sa bazată pe performanță și respect față de oameni”, a scris el pe Facebook.

Excluderea din partid

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă îl numeşte, duminică, pe premierul desemnat, Adrian Veştea „lebăda neagră de la Braşov”, el arătând că cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă.

El a cerut aplicarea „drastică" a Statutului PNL pentru nerespectarea deciziilor interne.

„PNL a luat o decizie clară, în unanimitate. Îl susţinem pe Ilie Bolojan şi nu colaborăm cu PSD. Cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă. Una care, conform statutului, se rezolvă într-un singur fel. Excluderea!", a punctat Gheorghe Falcă.

Cine îl susține pe Adrian Viștea

Deputatul PNL de Gorj, Ion Iordache şi senatoarea Monica Anisie îşi anunţă susţinerea pentru premierul desemnat Adrian Veştea.

Deputatul Ion Iordache, liderul PNL Gorj, transmite că ”Adrian Veştea este un om care merită respect, un liberal autentic, care şi-a construit cariera pas cu pas, prin muncă, seriozitate şi rezultate”.

„Experienţa sa în administraţia locală şi centrală, echilibrul şi decenţa care l-au caracterizat de-a lungul timpului îl recomandă pentru această mare responsabilitate. Îi doresc mult succes în misiunea de a conduce Guvernul României şi puterea de a lua cele mai bune decizii pentru dezvoltarea ţării noastre. Felicitări pentru această nominalizare!”, spune Iordache, într-o postare pe Facebook.

Şi senatoarea PNL Monica Anisie a transmis un mesaj de susţinere pentru Adrian Veştea, arătând că interesul naţional este prioritar.

„România nu-şi poate permite să aştepte. Cu un război tot mai ameninţător la graniţă şi jaloane economice urgente de îndeplinit, obligaţia noastră, a politicienilor, este să punem viitorul românilor mai presus de orice orgoliu. Astăzi, ataşamentul faţă de ţară înseamnă înţelegere profundă pentru grijile oamenilor, responsabilitate şi acţiune, nu declaraţii sterile. Românii aşteaptă măsuri concrete, investiţii finalizate şi predictibilitate. De aceea, Partidul Naţional Liberal are datoria de a asigura continuitatea guvernamentală prin măsuri eficiente. În acest context crucial, salut desemnarea lui Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru al României şi îi doresc mult succes pe acest drum plin de responsabilitate faţă de români!”, spune Monica Anisie.

Senatoarea liberală mai afirmă că ”este timpul pentru un guvern funcţional, condus de un premier axat pe performanţă, care cunoaşte direct problemele comunităţilor”.