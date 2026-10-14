Viitorul Guvern Niculescu, despre care se conturează probabilitatea din ce în ce mai ridicată de a trece de votul Parlamentului, ar urma să aibă în componență inclusiv miniștri PSD, pe lângă independenți.

Potrivit unor surse politice, primele nume vehiculate sunt următoarele:

Finanțe - Alexandru Nazare, independent;

Externe - Dan Neculăescu, independent;

Apărare - Vlad Ionescu, independent sau PSD - se discută;

Educație - Sorin Costreie, independent;

Energie – probabil PSD (dar, posibil, fără Bogdan Ivan)

Muncă - Florin Manole, PSD (variantă 90% sigură, conform surselor citate).

Pe de altă parte, este posibil ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să dispară din viitorul Executiv.

PSD decide cum va sprijini Guvernul Niculescu, PNL încheie un acord, UDMR îl susține necondiționat

PSD urmează să decidă miercuri dacă va intra în Guvernul Luca Niculescu cu miniştri sau îl vor susţine doar prin vot în Parlament, după ce premierul desemnat a arătat că toate variantele sunt pe masă: guvern politic, unul hibrid sau unul doar din tehnocraţi.

Marţi, PNL a anunţat, prin vocea preşedintelui partidului, Ilie Bolojan, că formaţiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, iar PNL va rămâne în Opoziţie.

Şi UDMR va vota guvernul şi programul de guvernare cu care va veni Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, a spus şi Kelemen Hunor.