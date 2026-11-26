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Lasconi explică faptul că a pus la dispoziţia procurorului toate dispozitivele electronice, potrivit News.ro.

Lasconi a vorbit despre fotografiile false cu Victor Ponta, Florian Coldea şi Nicuşor Dan din campania electorală, pe care ea le-a publicat.

„Am primit pe mail de la o adresă de mail, nu-mi aduc aminte exact cum era, a şi dispărut [...]. Eu am pus la dispoziţia procurorului, în care am mare încredere, de asta m-am şi dus şi am oferit mai mult decât mi-au cerut. Am pus la dispoziţie şi telefonul, şi mail-ul, şi laptopul să studieze şi eu am încredere în justiţie şi cred că o să aflăm mai multe lucruri decât am aflat până acum”, a declarat Elena Lasconi.

„Asta a fost o înşelăciune”

Ea a precizat că a aflat din presă că doi dintre cei cinci trimişi în judecată ar fi fost în echipa de campanie a lui Nicuşor Dan.

„Am văzut mai multe articole în presă prin care Nicuşor Dan a spus că doi dintre cei care au fost trimişi în judecată au fost în echipa lui de campanie şi nu ştiu dacă a fost audiat, dar aş fi curioasă dacă a fost audiat. M-a interesat şi pe mine lucrul ăsta. [...] Eu sunt de bună-credinţă. Asta a fost o înşelăciune. Eu asta am văzut în presă, eu nu vreau să fac judecăţi la televizor, cred că instanţa trebuie să-şi facă treaba şi sunt şi eu curioasă să aflu toate dedesubturile acestei...”, a declarat Lasconi.

Întrebată dacă cei care au realizat fotografiile s-au folosit de ea, Lasconi a răspuns: „Cel mai probabil”.

Ea a adăugat, însă, că nu are ce să îşi reproşeze în legătură cu acest incident: „Nu, nu am cum să-mi reproşez pentru că... Cred că şi dumneavoastră, ca jurnalist, nu ca şi candidat, aţi simţit la prezidenţiale că e o foarte mare presiune şi tensiune. Atunci când eşti candidat la prezidenţiale, nu faci tu postări pe Facebook. E o întreagă echipă care se ocupă de asta, o echipă de comunicare. Nu iei tu toate deciziile. Tu nu faci altceva decât să încerci să te pregăteşti cât mai mult pentru nu ştiu câte emisiuni ai pe zi, la care trebuie să participi şi unde... [...] Eu am linişte sufletească, am mulţumirea că mi-am păstrat coloana vertebrală până la final, că aş putea să-mi dau nota 10 pentru moralitate, pentru încredere şi pentru iubirea pe care o am faţă de ţara asta”.

Cinci persoane cu vârste între 26 şi 53 de ani au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT în dosarul deschis după ce Elena Lasconi, fost candidat la alegerile prezidenţiale, a publicat, în mai anul trecut, fotografiile false cu Victor Ponta, Florian Coldea şi Nicuşor Dan.

Procurorii afirmă că cei cinci inculpaţi au determinat-o pe Lasconi să publice imaginile, fără să cunoască caracterul fals al acestora, pe o reţea de socializare, punând în pericol securitatea naţională prin influenţarea votului alegătorilor.

Scandalul a izbucnit public pe 1 mai 2025, cu doar trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025. Elena Lasconi a publicat pe Facebook patru fotografii despre care a susţinut că surprind o întâlnire secretă din decembrie 2024 între Nicuşor Dan, Victor Ponta şi Florian Coldea.

Atât Nicuşor Dan, cât şi Victor Ponta au depus la acel moment plângeri.

Nicuşor Dan a calificat imaginile drept un fals grosolan.

La rândul său, Ponta, candidat independent la alegerile prezidenţiale, s-a filmat jurând cu mâna pe Biblie că nu a avut nicio întâlnire cu Florian Coldea.