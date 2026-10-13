Alexandru Muraru a scris luni pe Facebook că „PSD încă mai crede că PNL poate fi readus, cu forţa sau prin oboseală, într-o alianţă politică ori electorală sau într-un proiect de guvernare comun”, scrie News.ro.

„Obstacolul din calea acestui plan este Bolojan. Miza reală a PSD: înlăturarea lui Ilie Bolojan, schimbarea direcţiei PNL şi subordonarea liberalilor pentru alegerile din 2028”, a afirmat Muraru.

Liberalul consideră că "piruetele" lui Grindeanu din aceste zile, "ofertele otrăvite" şi "intoxicările" lansate public au un singur scop şi anume acela de a continua operaţiunea de a rupe PNL şi de a-i impune o altă direcţie la conducere înainte de 2028.

„Mesajele PSD nu se adresează conducerii legitime a PNL. Ele sunt trimise peste capul acesteia, către pucişti. PSD speră ca pesediştii din PNL să agite din nou apele şi să transforme partidul, din interior, într-o anexă a PSD”, a declarat Alexandru Muraru.

El a acuzat PSD că mai întâi a sabotat coaliţia din interior, apoi a votat moţiunea de cenzură, după care social-democraţii au trecut la activarea puciştilor din PNL.

„După consultările de la Cotroceni, Ilie Bolojan a spus-o fără echivoc - dacă PSD va fi la guvernare, PNL va intra în opoziţie. Mesajul este la fel de actual acum. Fiecare cacealma a PSD, fiecare ofertă toxică e o momeală aruncată spre cei din PNL care n-au acceptat niciodată voinţa majorităţii din partid. PSD nu negociază cu PNL. Negociază împotriva lui, iar "liberalii" care lucrează în culise cu PSD îşi joacă cariera politică”, a precizat Muraru.

Liberalul mai spune că pentru PSD, miza nu este cine ajunge la Palatul Victoria în următoarele luni, ci doborârea lui Ilie Bolojan, pentru că acesta a făcut posibilă alternativa reală la PSD în perspectiva alegerilor din 2028.