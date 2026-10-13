Bolojan precizează faptul că documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni.

Liberalul enumeră și câteva „principii fundamentale” la care PNL nu vrea să renunțe în negocierile pentru formarea viitorului guvern:

„PNL va rămâne partid de opoziție. Vom susține însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale: atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene.

PNL este pregătit să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027 dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate. Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză și mai gravă”, afirmă Bolojan.

Ilie Bolojan promite: În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu

De asemenea, președintele PNL promite că, în primele șase luni, liberalii nu vor iniția și nu vor vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu.

„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord. PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României.”, mai spune Bolojan.