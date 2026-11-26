Nicușor Dan și Giorgia Meloni prezidează reuniunea „Prietenii Coeziunii”. România se opune reducerii bugetului european
Preşedintele Nicuşor Dan participă, joi, la reuniunea extraordinară a Consiliului European, la Bruxelles dar şi la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu Preşedinta Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, Giorgia Meloni.
Generează rezumat cu AI
Potrivit agendei oficiale, preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, de la 10.15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu Preşedinta Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, Giorgia Meloni, în Clădirea Europa de la Bruxelles, Regatul Belgiei
La ora 11.00, şeful statului va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
Nicuşor Dan va fi prezent la reuniunea Euro Summit în format incluziv, reuniunea Consiliului European cu Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola şi la un dejun de lucru în format UE-27.
Preşedintele a anunţat că a avut, miercuri, o discuţie cu reprezentanţii ministerelor Finanţelor, Afacerilor Externe, Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine.
”Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată ieri la Administraţia Prezidenţială la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României”, a spus şeful statului.
Nicuşor Dan a mai subliniat că, împreună cu Guvernul şi cu ceilalţi actori relevanţi face toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european şi resursele necesare pentru susţinerea priorităţilor sale de dezvoltare.
”Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene. Nu susţinem reduceri substanţiale ale bugetului european. Considerăm esenţială asigurarea unor finanţări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât şi pentru priorităţile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea şi securitatea, precum şi extinderea europeană”, a spus preşedintele.
Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate şi de o viziune comună, a mai transmis Nicuşor Dan.
Video recomandate
Nicușor Dan, despre mesajul transmis de Trump liderilor europeni: „A spus că războiul este ceva rău”
Nicușor Dan, despre mesajul transmis de Trump liderilor europeni: „A spus că războiul este ceva rău”
Moțiunea a trecut, Rogobete rămâne la Sănătate. Oferta lui George Simion pentru PNL și USR care expiră pe 7 decembrie
PNL verifică voturile deputaților la moțiunea împotriva lui Rogobete. Ce riscă cei care nu au respectat decizia partidului
România pierde din producția auto. Dacia a mutat deja din modele în fabrici din străinătate
George Becali, prima intervenție în Parlament după preluarea mandatului de deputat: „Vă numesc sataniști”
Sorin Grindeanu, întrebat dacă îi cere demisia lui Rogobete, așa cum i-a cerut-o și Dianei Buzoianu: „NU!”
George Simion recunoaște că a primit citația de la Parchetul General pe 20 noiembrie
Bărbat din Constanța, arestat preventiv după ce și-ar fi lovit fiul de 9 ani cu un scaun în cap
Bărbat din Zalău, reținut după ce și-ar fi ucis mama de 70 de ani în urma unei dispute
Percheziții la Clanul Cămătarilor
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit