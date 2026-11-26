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Potrivit agendei oficiale, preşedintele Nicuşor Dan va participa, joi, de la 10.15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu Preşedinta Consiliului de Miniştri al Republicii Italiene, Giorgia Meloni, în Clădirea Europa de la Bruxelles, Regatul Belgiei

La ora 11.00, şeful statului va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Nicuşor Dan va fi prezent la reuniunea Euro Summit în format incluziv, reuniunea Consiliului European cu Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola şi la un dejun de lucru în format UE-27.

Preşedintele a anunţat că a avut, miercuri, o discuţie cu reprezentanţii ministerelor Finanţelor, Afacerilor Externe, Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine.

”Am analizat şi agreat poziţia României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată ieri la Administraţia Prezidenţială la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a mai subliniat că, împreună cu Guvernul şi cu ceilalţi actori relevanţi face toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european şi resursele necesare pentru susţinerea priorităţilor sale de dezvoltare.

”Susţinem, în continuare, un buget european ambiţios, capabil să răspundă provocărilor actuale şi viitoare ale Uniunii. În acest context, analizăm cu atenţie propunerile privind identificarea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene. Nu susţinem reduceri substanţiale ale bugetului european. Considerăm esenţială asigurarea unor finanţări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât şi pentru priorităţile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea şi securitatea, precum şi extinderea europeană”, a spus preşedintele.

Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate şi de o viziune comună, a mai transmis Nicuşor Dan.